Rabla 2025, criticat dur de producători: sprijin insuficient pentru mașinile electrice

Programul Rabla 2025, lansat cu scopul de a stimula achiziția de vehicule prietenoase cu mediul, provoacă deja dispute majore între autorități și industria auto. Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) acuză Ministerul Mediului că a transformat procesul de consultare publică într-o simplă formalitate, ignorând propunerile esențiale venite din partea specialiștilor. Într-un comunicat transmis vineri, APIA atrage atenția că, deși au existat discuții directe și documente tehnice detaliate, ghidul final al programului a rămas practic neschimbat față de varianta inițială.

Nemulțumirea principală vizează valoarea ecotichetului pentru mașinile electrice, pe care ministerul a decis să o păstreze la 18.500 de lei. Deși, teoretic, această sumă ar permite finanțarea unui număr mai mare de vehicule, experiența ultimului an arată că cererea a fost scăzută și bugetul a rămas neconsumat. În aceste condiții, liderii industriei auto avertizează că stagnarea electromobilității riscă să continue.

APIA subliniază că a participat activ la consultările oficiale și chiar a avut o întâlnire directă cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. În cadrul acesteia, reprezentanții industriei au prezentat argumente clare și soluții concrete, inclusiv necesitatea majorării ecotichetului pentru vehicule electrice la 27.500 de lei. De asemenea, au propus repartizarea a 70% din buget pentru electrice și plug-in hibride, restul de 60 de milioane de lei urmând să fie alocat altor tehnologii.

„Am apreciat deschiderea și tonul constructiv al dialogului, însă ghidul final publicat dovedește că aceste argumente au fost în cele din urmă ignorate”, se arată în comunicatul APIA. Asociația consideră că menținerea aceluiași nivel de sprijin transmite un semnal îngrijorător: vocea specialiștilor și a pieței auto nu contează în procesul decizional. În lipsa unor măsuri curajoase, fondurile rămân blocate, iar obiectivele de reducere a emisiilor nu sunt atinse.

Riscul stagnării pieței de vehicule electrice

Guvernul a alocat 120 de milioane de lei pentru programul Rabla 2025, însă fără o stimulare reală a cererii, aceste sume ar putea rămâne din nou necheltuite. Anul trecut, interesul pentru achiziția de mașini electrice a fost modest, în ciuda subvențiilor existente. APIA avertizează că menținerea ecotichetului la 18.500 de lei nu va schimba situația: „Rezultatul inevitabil va fi același – bani blocați în conturi, în loc de mașini electrice noi pe șosele”.

Industria auto susține că un sprijin mai consistent ar fi impulsionat vânzările și ar fi accelerat tranziția către o mobilitate sustenabilă. În opinia specialiștilor, doar printr-o majorare semnificativă a ecotichetului și o redistribuire echilibrată a bugetului, programul ar fi avut șanse reale să își atingă obiectivele. Fără aceste ajustări, România riscă să rămână în urma altor țări europene care oferă subvenții mai generoase pentru vehiculele electrice.

Apel pentru un program previzibil și eficient

Un alt punct esențial ridicat de APIA este lipsa de predictibilitate pe termen mediu și lung. Reprezentanții industriei consideră că doar un calendar clar și stabil poate încuraja consumatorii și companiile să își planifice investițiile, iar producătorii să își adapteze strategiile de producție și vânzare. Ministerul a recunoscut importanța acestui aspect și a promis discuții viitoare, dar APIA avertizează că promisiunile trebuie urmate de măsuri concrete pentru a menține încrederea industriei.

„România are nevoie de un program Rabla care să fie un instrument real de transformare, nu o schemă ce repetă greșelile trecutului”, se arată în concluzia comunicatului. Asociația cere autorităților un program eficient, echilibrat și curajos, capabil să pună electromobilitatea în centrul politicilor de mediu și transport.

În lipsa unor ajustări rapide, piața riscă să rămână blocată, iar obiectivele de reducere a emisiilor să fie amânate. Mesajul industriei este clar: fără sprijin financiar adecvat și un cadru previzibil, România nu va reuși să accelereze tranziția către transportul electric, iar programul Rabla 2025 riscă să devină doar „un exercițiu birocratic”, departe de ambițiile inițiale de modernizare a parcului auto.