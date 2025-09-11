Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt

Guvernul a aprobat astăzi, 11 septembrie 2025, hotărârea care pune oficial în mișcare Programul Rabla pentru persoane fizice, în varianta revizuită pe 2025. Confirmarea a venit odată cu actualizarea publicată de oficialii guvernamentali, care notează explicit adoptarea HG-ului pentru noul ghid de finanțare. În paralel, autoritățile au reiterat că bugetul total rămâne de 200 de milioane de lei, iar valoarea tichetelor este substanțial redusă față de anii trecuți. Ministerul Mediului anunțase încă de dimineață că actul urma să fie aprobat în ședința de Guvern de astăzi, cu intenția de a lansa ghidul pentru beneficiari vineri, 12 septembrie.

Ce s-a schimbat în 2025: buget mai mic, tichete plafonate, reguli mai stricte

Ediția din acest an vine cu un buget comprimat la 200 de milioane de lei, de peste cinci ori mai mic decât în anii când s-a depășit pragul de un miliard. Consecința directă este plafonarea ecotichetelor. Pentru mașini pur electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen, tichetul standard este 18.500 de lei (aprox. 3.700 de euro), pentru plug-in hibrid și motociclete electrice 15.000 de lei, pentru hibride clasice 12.000 de lei, iar pentru termice (inclusiv GPL/GNC) 10.000 de lei. Valorile sunt consemnate în comunicările din ultimele zile ale Ministerului Mediului și reluate astăzi de presa centrală.

Pe lângă tichete mai mici, ghidul aduce și condiții revizuite: pentru mașinile pe benzină/diesel, eligibilitatea este condiționată de emisii CO₂ sub 145 g/km și de un preț de listă de maximum 60.000 de euro; pentru plug-in hibrid, limita este 80 g/km și un plafon de preț de 70.000 de euro. În premieră pentru această ediție, pot fi finanțate și vehicule preînmatriculate de dealer (maximum 6 luni vechime, sub 6.000 km). Aceste detalii au fost sintetizate în analiza publicată astăzi după ședință.

Când începe de fapt: calendar realist până la înscrierea persoanelor fizice

Adoptarea hotărârii deschide faza operațională, dar nu înseamnă înscrieri imediat pentru persoane fizice. Procedura cere mai întâi validarea dealerilor (inclusiv fereastră pentru înscrieri noi), o perioadă pentru contestații și abia apoi anunțul sesiunii pentru public. Chiar ministrul Mediului a explicat în ultimele zile această succesiune, iar estimările industriei indică startul efectiv pentru dosarele persoanelor fizice în jurul datei de 1 octombrie, în cel mai optimist scenariu. Asta înseamnă că vei avea la dispoziție doar ultimul trimestru pentru a prinde finanțarea, cu timpi de verificare ce pot adăuga încă câteva săptămâni până la validare.

Ca reper imediat, ministerul a anunțat că ghidul pentru beneficiari va fi publicat vineri, 12 septembrie, ceea ce ar trebui să clarifice formal pașii, documentele și termenele. Ține aproape de pagina AFM și de comunicatele oficiale pentru calendarul exact.

Cum te pregătești ca să nu ratezi sesiunea din toamnă

Dacă vrei să aplici, pregătește din timp documentele de proprietate pentru mașina uzată, certificatul de atestare fiscală și bugetul propriu în funcție de tipul de vehicul vizat. Verifică restricțiile de preț și emisii, altfel riști să te blochezi la eligibilitate. Discută din timp cu unul sau mai mulți dealeri validați, ca să știi ce stocuri există la configurațiile care intră în plafoane, mai ales pe zona plug-in, unde pragul de 70.000 de euro limitează opțiunile.

Dacă țintești un vehicul electric, setează-ți așteptările corect: ecotichetul de 18.500 de lei acoperă o parte mai mică din preț decât în 2023–2024. Compensezi parțial cu oferte punctuale ale dealerilor sau cu trade-in, dar trebuie să ții cont că bugetul total e mai mic și competiția pentru tichete ar putea fi mai mare. Confirmarea adoptării hotărârii astăzi și detaliile despre buget au fost menționate atât în comunicările oficiale recente, cât și în sintezele media.

Impactul pentru piață și pentru tine

Industria auto locală a resimțit deja pauza prelungită din 2025, iar repornirea în trimestrul al patrulea lasă un orizont scurt pentru livrări și înmatriculări până la finele anului. Dacă ești flexibil la configurații și culori, șansele să prinzi o mașină în stoc cresc, mai ales în segmentul termic și hibrid clasic, unde plafonarea tichetelor e mai puțin dureroasă pentru prețul final. Pe zona electrică, bugetul mai mic și ecotichetul redus mută o parte din cerere înspre modele cu preț de intrare mai accesibil.

Din perspectiva politicilor publice, noul Rabla 2025 încearcă un echilibru între constrângerile bugetare și obiectivele de înnoire a parcului auto, însă în practică accentul se mută de la stimularea agresivă a electrificării către o susținere moderată, cu accent pe termice mai puțin poluante și hibride. Rămâne de văzut câte dosare vor fi depuse și câte mașini vor fi livrate până la final de an, având în vedere ferestrele procedurale pentru validarea dealerilor și verificarea solicitărilor. Estimările de astăzi din industrie, corelate cu explicațiile oficiale, plasează debutul înscrierilor pentru persoane fizice spre începutul lui octombrie.

Pe scurt: valorile-cheie și pașii următori

– Buget total: 200 milioane lei. Tichet EV/hidrogen: 18.500 lei (≈3.700 euro); PHEV/motocicletă electrică: 15.000 lei; hibrid clasic: 12.000 lei; termic/GPL/GNC sau motocicletă: 10.000 lei.

– Condiții majore: termice sub 145 g/km și max. 60.000 euro; PHEV sub 80 g/km și max. 70.000 euro; eligibile și mașini preînmatriculate de dealer (≤6 luni, ≤6.000 km).

– Calendar: HG adoptată astăzi; ghidul pentru beneficiari anunțat pentru 12 septembrie; validarea dealerilor urmată de anunțarea sesiunii pentru persoane fizice, estimată spre 1 octombrie, în varianta optimistă.

Dacă urmărești să prinzi finanțare, cel mai eficient este să te abonezi la alertele AFM și să ții legătura cu dealerii validați, astfel încât să treci rapid prin înscriere imediat ce aplicația se deschide.