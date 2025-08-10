Putin vrea ca Ucraina să cedeze Moscovei 20% din țară. Ce părere au ucrainenii despre „Acordul din Alaska”? „Nu este corect, oamenii mor în timp ce ei negociază”

Pe fondul unui conflict care durează de peste trei ani și a mii de victime, un posibil „Acord din Alaska” ridică tensiuni uriașe la Kiev. Potrivit unor informații publicate de Wall Street Journal și preluate de Sky News, Vladimir Putin ar cere ca Ucraina să cedeze Rusiei toate teritoriile deja ocupate – aproximativ 20% din țară – și restul din regiunea Donețk rămas sub control ucrainean. În schimb, linia frontului ar urma să fie „înghețată” în regiunile Zaporojie, Herson și Luhansk, acolo unde trupele ruse au deja control aproape total.

Cum au primit ucrainenii propunerea ”Acordului din Alaska”

Aceste propuneri, respinse categoric de președintele Volodimir Zelenski, ar urma să fie discutate în cadrul unui summit între Putin și Donald Trump, programat să aibă loc în Alaska. Însă un detaliu major stârnește nemulțumire: liderul ucrainean nu a fost invitat la masa negocierilor.

În capitala ucraineană, oamenii privesc cu neîncredere și furie ideea unei înțelegeri făcute în acest mod. Într-un reportaj realizat de CNN, mai mulți locuitori din Ucraina și-au exprimat deschis nemulțumirea. „Dacă Trump vrea să se termine războiul, are oportunitatea să o facă”, a spus un cetățean intervievat. O femeie a fost și mai categorică: „Nu e corect, e oribil. Bărbați, femei, câți oameni au murit? Oamenii nu au oportunitatea să plece din Ucraina”.

Nemulțumirea se vede și în cuvintele altui localnic: „Ce se întâmplă acum e de neînțeles. Oamenii mor în timp ce ei negociază. Dacă voiau să ajungă la o înțelegere, ar fi făcut-o deja. E doar pentru show, nu îi cred”. Un alt intervievat a sintetizat neîncrederea generală: „Nu poți face înțelegeri cu Putin, face ce vrea el și scapă de fiecare dată”.

Oficiali europeni au avertizat deja Washingtonul că orice decizie privind viitorul Ucrainei trebuie să includă participarea Kievului. Potrivit surselor diplomatice, vicepreședintelui american JD Vance i s-a transmis direct, la o reuniune în Kent, că un acord fără Ucraina este ilegitim.

Ce ar presupune cedarea teritoriilor

În culise, se vorbește despre faptul că Putin se află sub o presiune reală, după ce Trump a amenințat cu sancțiuni suplimentare. Cu toate acestea, termenul-limită impus de fostul președinte american pentru încheierea războiului a expirat fără consecințe concrete.

Experții militari avertizează că cedarea completă a regiunilor Donețk și Luhansk ar însemna pierderea celor mai solide linii defensive ale Ucrainei. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia ar putea avansa cu circa 80 km, ajungând până la granițele regiunilor Harkov și Dnipropetrovsk, fără să mai fie nevoită să treacă prin ani de lupte sângeroase pentru spargerea „centurii fortificate”.

„Forțele ruse vor încălca aproape sigur orice viitor armistițiu”, avertizează ISW, subliniind nevoia unor garanții ferme și a investițiilor occidentale în linii defensive extinse.

Zelenski: „Nu vom permite”

Volodimir Zelenski a reacționat dur, spunând că orice tentativă de împărțire a Ucrainei va duce inevitabil la o nouă invazie rusă.

„Permițându-i lui Putin să ia Crimeea, am ajuns la ocuparea regiunilor Donețk și Luhansk. Acum, Putin vrea să fie iertat pentru ocuparea sudului regiunii noastre Herson, a regiunii Zaporojie, a întregului teritoriu din Luhansk și Donețk și a Crimeei. Nu vom permite această a doua tentativă de a împărți Ucraina. Cunoscând Rusia – unde există o a doua oară, va exista și o a treia”.

Zelenski susține că Statele Unite ar putea pune capăt războiului, însă piedica este Putin:

„Se teme de sancțiuni și face tot posibilul să scape de ele. Vrea să schimbe o pauză în război, în crime, cu legalizarea ocupației pământului nostru – vrea să obțină pradă teritorială pentru a doua oară”.

În timp ce la nivel diplomatic se discută despre procente, frontiere și acorduri, pe străzile Ucrainei mesajul este clar: oamenii nu vor să fie spectatori la propriul destin. Iar pentru mulți dintre ei, un „Acord din Alaska” fără Kiev la masă nu înseamnă pace.