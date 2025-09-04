Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
04 sept. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

Se deschide o nouă fabrică în România, vine cu 700 de locuri de muncă bine plătite la Brașov. Domeniul de activitate nu are moarte

Actualitate
Se deschide o nouă fabrică în România, vine cu 700 de locuri de muncă bine plătite la Brașov. Domeniul de activitate nu are moarte
O nouă fabrică în domeniul munițiilor / foto: Playtech

România marchează un moment istoric în industria de apărare și în economie prin semnarea contractului pentru construcția celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție din lume. Investiția, estimată la 535 de milioane de euro, este realizată în parteneriat cu gigantul german Rheinmetall și va aduce beneficii economice, militare și sociale semnificative.

Proiectul va prinde viață la Victoria, în județul Brașov, o zonă cu tradiție industrială, dar care în ultimele decenii a resimțit lipsa unor investiții majore. Începerea construcției este programată pentru 2026, iar lucrările se vor întinde pe o perioadă de trei ani. La final, fabrica va genera aproximativ 700 de locuri de muncă directe, bine plătite, ceea ce va transforma orașul într-un nou pol de dezvoltare regională.

O investiție cu impact strategic și economic

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat oficial parteneriatul cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, subliniind că fabrica din România va fi „cea mai performantă din lume” în domeniul pulberilor pentru muniție. Această realizare nu este doar un pas economic, ci și o garanție de securitate pentru țară, într-un context geopolitic marcat de conflictul din Ucraina.

Potrivit oficialilor, România va beneficia de o participație clară în proiect, drept de veto asupra deciziilor majore și costuri de licență echilibrate. În plus, furnizorii locali vor fi implicați direct în lanțul de aprovizionare, ceea ce va aduce beneficii suplimentare economiei naționale.

Negocieri dure, beneficii concrete pentru România

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat că în momentul preluării mandatului contractul era considerat „bătut în cuie” și defavorabil României. Prin renegocieri ferme, s-au obținut condiții mai avantajoase, inclusiv o economie de peste 93 de milioane de euro la bugetul public.

Acest succes a fost posibil cu sprijinul Administrației Prezidențiale și al prim-ministrului, dar și prin implicarea unei echipe de experți români care au reușit să câștige respectul partenerilor germani.

Un viitor promițător pentru orașul Victoria

Pentru comunitatea din Victoria, fabrica înseamnă o gură de oxigen economică. Cele 700 de locuri de muncă directe și miile de locuri de muncă indirecte din industria conexă vor revitaliza orașul și vor atrage noi investiții. De asemenea, salariile competitive vor aduce stabilitate și vor reduce migrația forței de muncă.

Pe lângă impactul local, România își consolidează poziția de jucător strategic în industria europeană de apărare, într-un moment în care siguranța militară devine o prioritate. Investiția nu are doar valoare economică, ci și un mesaj clar: țara noastră devine un pilon important în lanțul de producție al industriei de apărare europene.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
