Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare

Ancheta privind explozia devastatoare din cartierul Rahova avansează, iar procurorii au făcut un pas major: două companii, inclusiv Distrigaz, sunt urmărite penal, alături de trei angajați implicați în verificarea și gestionarea instalației de gaze. Cei trei suspecți au fost duși la Judecătoria Sectorului 5, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Tragedia a curmat vieți, a rănit grav mai multe persoane și a lăsat în urmă un cartier marcat de distrugere și întrebări.

Cine sunt persoanele vizate și de ce

Procurorii au reținut trei persoane: un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL, societate autorizată ANRE și responsabilă pentru verificarea instalației de gaze a blocului din strada Vicina. Cei trei au ajuns joi în fața instanței, unde judecătorii urmează să decidă dacă vor fi plasați în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Pe lângă persoanele reținute, ancheta îi are în vizor și pe cei doi operatori economici implicați: Distrigaz și Amproperty Construct SRL. Ambele companii sunt suspectate de încălcarea procedurilor și de nerespectarea obligațiilor legale privind identificarea, raportarea și remedierea unor posibile scurgeri de gaz.

Ce nereguli au semnalat procurorii

Potrivit anchetatorilor, în perioada 16–17 octombrie 2025, în urma unor sesizări repetate venite din partea locatarilor, responsabilii nu ar fi identificat corect defecțiunea și nu ar fi luat măsuri pentru izolarea zonei și prevenirea riscului.

Angajatul Distrigaz care a intervenit prima dată ar fi gestionat superficial situația, fără să adopte procedurile tehnice obligatorii pentru astfel de cazuri.

Pe de altă parte, reprezentanții Amproperty Construct ar fi părăsit perimetrul înainte ca gazul acumulat să fie eliminat în totalitate și fără a verifica zonele adiacente, unde gazele s-ar fi putut infiltra.

În plus, operatorul de distribuție ar fi fost apelat de patru ori în două zile, însă nu ar fi mobilizat echipe suficiente și nu ar fi gestionat corespunzător apelurile primite.

Neglijența cumulată ar fi permis acumularea unei cantități semnificative de gaz, care a dus la deflagrația din 17 octombrie, produsă la ora 09:08. Explozia s-a soldat cu trei decese, rănirea a 15 persoane, distrugerea a 54 de apartamente și avarierea a 30 de autoturisme.

Ce urmează în dosar

Ancheta continuă, iar procurorii au efectuat opt percheziții atât la sediile celor două firme, cât și la locuințele a șase persoane. Au fost ridicate documente, acte de verificare și dispozitive electronice, toate urmând să fie analizate pentru a reconstitui pașii făcuți în cele două zile care au precedat explozia.

Comunitatea din Rahova așteaptă acum răspunsuri clare și asumare de responsabilitate. Este un caz care ridică întrebări serioase despre modul în care sunt gestionate situațiile de urgență, verificările tehnice și comunicarea dintre instituții în fața unui pericol iminent.

Autoritățile urmează să stabilească exact cine și unde a greșit, iar decizia instanței privind arestarea preventivă poate anticipa direcția în care se îndreaptă dosarul.