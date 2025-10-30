Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 14:02
de Badea Violeta

Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare

NEWS - HP
Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare
Cei trei retinuti in dosarul exploziilor din Rahova, propusi pentru arestare preventiva

Ancheta privind explozia devastatoare din cartierul Rahova avansează, iar procurorii au făcut un pas major: două companii, inclusiv Distrigaz, sunt urmărite penal, alături de trei angajați implicați în verificarea și gestionarea instalației de gaze. Cei trei suspecți au fost duși la Judecătoria Sectorului 5, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Tragedia a curmat vieți, a rănit grav mai multe persoane și a lăsat în urmă un cartier marcat de distrugere și întrebări.

Cine sunt persoanele vizate și de ce

Procurorii au reținut trei persoane: un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL, societate autorizată ANRE și responsabilă pentru verificarea instalației de gaze a blocului din strada Vicina. Cei trei au ajuns joi în fața instanței, unde judecătorii urmează să decidă dacă vor fi plasați în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Pe lângă persoanele reținute, ancheta îi are în vizor și pe cei doi operatori economici implicați: Distrigaz și Amproperty Construct SRL. Ambele companii sunt suspectate de încălcarea procedurilor și de nerespectarea obligațiilor legale privind identificarea, raportarea și remedierea unor posibile scurgeri de gaz.

Vezi și:
Explozia din capitală: trei reținuți după perchezițiile din dosarul Rahova, spun surse judiciare
Noi date din ancheta exploziei din Rahova: când au fost instalate cablul electric și conducta de gaze. Anchetatorii au mai multe piste, dar exclud una complet

Ce nereguli au semnalat procurorii

Potrivit anchetatorilor, în perioada 16–17 octombrie 2025, în urma unor sesizări repetate venite din partea locatarilor, responsabilii nu ar fi identificat corect defecțiunea și nu ar fi luat măsuri pentru izolarea zonei și prevenirea riscului.

Angajatul Distrigaz care a intervenit prima dată ar fi gestionat superficial situația, fără să adopte procedurile tehnice obligatorii pentru astfel de cazuri.

Pe de altă parte, reprezentanții Amproperty Construct ar fi părăsit perimetrul înainte ca gazul acumulat să fie eliminat în totalitate și fără a verifica zonele adiacente, unde gazele s-ar fi putut infiltra.

În plus, operatorul de distribuție ar fi fost apelat de patru ori în două zile, însă nu ar fi mobilizat echipe suficiente și nu ar fi gestionat corespunzător apelurile primite.

Neglijența cumulată ar fi permis acumularea unei cantități semnificative de gaz, care a dus la deflagrația din 17 octombrie, produsă la ora 09:08. Explozia s-a soldat cu trei decese, rănirea a 15 persoane, distrugerea a 54 de apartamente și avarierea a 30 de autoturisme.

Ce urmează în dosar

Ancheta continuă, iar procurorii au efectuat opt percheziții atât la sediile celor două firme, cât și la locuințele a șase persoane. Au fost ridicate documente, acte de verificare și dispozitive electronice, toate urmând să fie analizate pentru a reconstitui pașii făcuți în cele două zile care au precedat explozia.

Comunitatea din Rahova așteaptă acum răspunsuri clare și asumare de responsabilitate. Este un caz care ridică întrebări serioase despre modul în care sunt gestionate situațiile de urgență, verificările tehnice și comunicarea dintre instituții în fața unui pericol iminent.

Autoritățile urmează să stabilească exact cine și unde a greșit, iar decizia instanței privind arestarea preventivă poate anticipa direcția în care se îndreaptă dosarul.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
De ce nu se mai învârte cuva mașinii de spălat rufe. 8 cauze posibile și cum o repari fără să apelezi la un instalator
De ce nu se mai învârte cuva mașinii de spălat rufe. 8 cauze posibile și cum o repari fără să apelezi la un instalator
Cum faci un altfel de espresso martini, cu coniac Meukow în loc de vodcă. Scorțișoara și menta completează perfect cafeaua din cocktail
Cum faci un altfel de espresso martini, cu coniac Meukow în loc de vodcă. Scorțișoara și menta completează perfect cafeaua din cocktail
Criminalul din Mureș, Emil Gânj, dat în urmărire de Europol, a contestat mandatul de arestare. Cum încearcă să înfrunte legea din ascunzătoare
Criminalul din Mureș, Emil Gânj, dat în urmărire de Europol, a contestat mandatul de arestare. Cum încearcă să înfrunte legea din ascunzătoare
Scandal la Tribunalul Bucureşti între susţinătorii lui Călin Georgescu şi jandarmi. Două persoane au fost ridicate de forţele de ordine
Scandal la Tribunalul Bucureşti între susţinătorii lui Călin Georgescu şi jandarmi. Două persoane au fost ridicate de forţele de ordine
Zilele în care nu se spală și nu se muncește în noiembrie 2025. Calendar complet al sărbătorilor
Zilele în care nu se spală și nu se muncește în noiembrie 2025. Calendar complet al sărbătorilor
Cum înregistrezi și editezi audio pe iPad cu Voice Memos și aplicații terțe
Cum înregistrezi și editezi audio pe iPad cu Voice Memos și aplicații terțe
Wizz Air pariază pe România: zboruri mai multe, turiști mai mulți și un interes crescut pentru destinațiile interne
Wizz Air pariază pe România: zboruri mai multe, turiști mai mulți și un interes crescut pentru destinațiile interne
Cutremur în România, joi la prânz. Ce magnitudine a înregistrat seismul și unde s-a simțit cel mai puternic
Cutremur în România, joi la prânz. Ce magnitudine a înregistrat seismul și unde s-a simțit cel mai puternic
Revista presei
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Playtech Știri
Majda Aboulumosha trăiește viața pe repede înainte: „Eu sunt într-o cursă continuă”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...