Proiect pentru reducerea aglomerației din București: mașinile cu cel puțin patru persoane ar putea folosi benzile de autobuz

Traficul din București a devenit de ani buni una dintre cele mai mari nemulțumiri ale locuitorilor. Fie că e vorba de orele pierdute în coloană, de lipsa locurilor de parcare sau de drumurile mereu aglomerate, capitala României se confruntă zilnic cu un haos rutier greu de controlat. În încercarea de a aduce un plus de fluiditate circulației, autoritățile locale vin periodic cu propuneri menite să reducă numărul mașinilor din trafic și să încurajeze transportul eficient. Una dintre cele mai recente inițiative vizează chiar modul în care pot fi folosite benzile speciale pentru autobuze.

Mașinile cu cel puțin patru persoane ar putea circula pe benzile de autobuz

Consilierul municipal PSD Dan Cristian Popescu a venit cu o propunere inedită: autoturismele care transportă cel puțin patru persoane – șoferul și trei pasageri – ar putea circula, în anumite condiții, pe benzile speciale rezervate autobuzelor și troleibuzelor.

Proiectul a fost deja depus la Secretariatul Primăriei Capitalei și ar putea fi dezbătut în curând de Consiliul General.

„Proiectul propune ca pe benzile speciale de transport în comun să poată circula și autoturisme cu condiția ca în acestea să fie minim patru persoane (șofer + trei pasageri). Am propus acest lucru, pe de o parte, pentru că benzile speciale sunt nefolosite peste 50% din timp, iar, pe de altă parte, pentru a încuraja folosirea în comun a autoturismelor, având în vedere că cele mai multe mașini aflate în traficul bucureștean sunt ocupate doar de șofer”, a explicat Dan Cristian Popescu, într-o postare pe Facebook.

Măsura ar putea reduce numărul mașinilor din trafic

Inițiatorul proiectului consideră că această regulă ar putea avea un impact pozitiv asupra traficului din Capitală, încurajând carpooling-ul și folosirea mai eficientă a spațiului rutier. În același timp, susține el, o astfel de măsură ar contribui la o mai bună acceptare publică a benzilor speciale, care în prezent sunt percepute de mulți șoferi ca fiind „pierdute”, în special în orele când transportul public circulă mai rar.

„De asemenea, proiectul propune și o restricție față de situația de azi, anume că taxiurile fără pasageri să nu mai poată folosi aceste benzi, din simplul motiv că nu le putem considera transport în comun dacă nu au pasageri la bord”, a adăugat Popescu.

O altă măsură: taxă de acces pentru mașinile din afara Capitalei

Consilierul PSD a propus recent și un alt proiect care vizează decongestionarea traficului. De această dată, măsura se adresează șoferilor care nu locuiesc în București sau în județul Ilfov.

Concret, proiectul prevede introducerea unei taxe de acces – un fel de rovinietă locală – pentru toate vehiculele neînmatriculate în Capitală, dar care circulă pe drumurile publice din oraș. Taxa ar urma să fie plătită pentru perioade de o zi, șapte zile, 30 de zile sau 12 luni, iar costul ar varia în funcție de tipul vehiculului.

Plata se va putea face online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar verificarea se va realiza cu ajutorul camerelor fixe și mobile de recunoaștere a numerelor de înmatriculare.

Pentru autoturisme, tarifele propuse sunt de 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru o săptămână, 9,5 euro pentru o lună și 50 de euro pentru un an.

Scopul final: un București mai aerisit și mai eficient

Ambele proiecte depuse de Dan Cristian Popescu au același obiectiv: reducerea aglomerației din București și crearea unui sistem de transport mai eficient și mai prietenos cu mediul. Dacă propunerile vor fi aprobate, bucureștenii ar putea vedea primele rezultate chiar din 2025, când autoritățile speră să implementeze o parte dintre măsuri.

Până atunci, proiectele se află în etapa de analiză la Primăria Capitalei, urmând să fie discutate în Consiliul General în perioada următoare.