AUTO
Programul Rabla 2025 va fi reluat în septembrie cu buget redus și reguli noi

Programul Rabla, una dintre cele mai populare inițiative guvernamentale din ultimii 20 de ani, va reveni în toamna acestui an, dar cu schimbări importante față de edițiile anterioare. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că sesiunea pentru 2025 va începe în luna septembrie, iar până la sfârșitul acestei săptămâni va fi publicat ghidul de finanțare destinat persoanelor fizice. Relansarea vine într-un context economic dificil, cu un buget mai mic și cu vouchere reduse pentru cei care doresc să își schimbe mașina veche cu una nouă, mai puțin poluantă.

Decizia vine după ce în iunie programul nu a mai fost lansat, deși era planificat, din cauza problemelor bugetare. Acum, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care alocă fondurile necesare, dar într-o formulă mult mai restrictivă, atât ca sume disponibile, cât și ca valoare a stimulentelor.

Buget mai mic, vouchere reduse

Bugetul total pentru ediția din acest an a programului Rabla va fi de 200 de milioane de lei, de trei ori mai mic decât cel gândit pentru sesiunea ratată din iunie. Această reducere majoră de fonduri are un impact direct asupra cuantumului voucherelor. Dacă anterior se discuta despre un sprijin de 7.500 de euro pentru achiziția unei mașini electrice, acum suma va fi considerabil mai mică, pentru a reflecta constrângerile financiare actuale ale statului.

Ministerul Mediului a transmis că aceste ajustări au fost necesare pentru ca banii să fie utilizați cât mai eficient. Conform oficialilor, scopul este să existe rezultate vizibile într-un timp scurt, prin reducerea poluării în orașe și stimularea achizițiilor de vehicule mai prietenoase cu mediul. În plus, autoritățile susțin că este preferabilă finanțarea mai multor programe cu impact concret, chiar dacă sprijinul individual pentru fiecare beneficiar va fi mai redus.

Ordonanța care schimbă direcțiile de finanțare

La ședința de Guvern de marți, a fost adoptată o ordonanță de urgență propusă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Documentul prevede reducerea presiunii asupra bugetului și direcționarea fondurilor către programe care pot fi finalizate rapid și care aduc beneficii imediate pentru mediu și populație.

Ministra mediului a declarat că decizia nu înseamnă închiderea definitivă a celorlalte programe ale Administrației Fondului pentru Mediu. Executivul își păstrează opțiunea de a aproba, prin memorandum, și alte proiecte până la sfârșitul anului, în funcție de disponibilitatea banilor. Cu alte cuvinte, Rabla rămâne prioritar, dar nu singurul program de interes, fiind posibil ca și alte inițiative să primească finanțare, dacă situația o va permite.

Mai mult, ministerul a subliniat că relansarea Rabla și ajustarea valorii voucherelor reprezintă o strategie de adaptare la realitățile economice. În loc să fie promise sume mari care nu pot fi susținute, s-a preferat o variantă mai modestă, dar realizabilă, pentru a evita blocaje și amânări ulterioare.

Impactul programului Rabla în ultimii 20 de ani

De la lansarea sa în urmă cu două decenii, programul Rabla a dus la scoaterea din circulație a peste un milion de mașini vechi. Acest lucru a avut efecte pozitive nu doar asupra mediului, prin reducerea nivelului de emisii, dar și asupra siguranței rutiere, în condițiile în care multe dintre vehiculele casate erau depășite tehnic și periculoase pe drumurile publice.

Reluarea programului în 2025 arată că Guvernul continuă să mizeze pe această formulă, chiar și într-o variantă mai restrânsă. În septembrie, după publicarea ghidului și începerea sesiunii, mii de șoferi vor avea ocazia să își înlocuiască mașina veche cu una mai puțin poluantă, beneficiind de sprijin financiar din partea statului.

Chiar dacă valoarea voucherelor va fi mai mică decât în edițiile anterioare, avantajul principal rămâne: posibilitatea de a obține o reducere semnificativă la achiziția unei mașini noi. Pentru mulți participanți, programul Rabla poate fi diferența dintre păstrarea unui autoturism vechi și nesigur și trecerea la un model modern, mai eficient și mai sigur.

Prin urmare, septembrie 2025 va marca o nouă etapă pentru programul Rabla, una adaptată la realitățile financiare ale momentului, dar care continuă să aibă același obiectiv de bază: un parc auto mai curat și mai sigur în România.

