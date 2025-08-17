Programul de spălare care prelungește viața hainelor tale. Recomandarea specialiștilor

Ultima ora
Dacă vrei ca hainele tale să reziste mai mult și să își păstreze culorile vii, studiile arată că modul în care le speli contează foarte mult. Cercetătorii de la Universitatea din Leeds, împreună cu Procter & Gamble, au descoperit că folosirea unui ciclu de spălare scurt și la temperaturi scăzute ajută la menținerea țesăturilor mai rezistente și reduce pierderea de fibre și transferul de culoare. Ciclurile mai lungi și la temperaturi ridicate duc la îmbătrânirea prematură a hainelor și la pierderea intensității culorilor.

Studiul care a schimbat regulile spălării hainelor

Cercetarea a implicat zeci de tricouri din gama de îmbrăcăminte sport din Marea Britanie, de la branduri precum Gildan, Russell și Hanes. Mașinile de spălat au fost rulate inițial goale pentru a elimina orice microfibre rămase din spălări anterioare. Apa rezultată după fiecare ciclu a fost colectată, evaporată și cântărită pentru a măsura cantitatea exactă de microfibre eliberate.

Oamenii de știință au testat și modul în care culorile se transferă de la un material la altul folosind eșantioane de țesătură „receptor”, comparând nuanțele înainte și după spălare. Rezultatele au arătat clar că temperaturile mai mari și ciclurile mai lungi duc la pierderi mai mari de culoare și la mai multe microfibre eliberate.

Ciclurile scurte și reci, soluția ideală

Testele au arătat că un ciclu de spălare de 30 de minute la temperaturi scăzute protejează mult mai bine hainele decât un ciclu de 85 de minute la 40°C. Transferul de culoare pe alte haine albe sau deschise este semnificativ mai mare în cazul ciclurilor mai lungi și mai calde. Prin urmare, pentru a păstra culorile vii și imprimeurile strălucitoare, este mai bine să folosești cicluri scurte și reci.

Microfibrele, o problemă de durată

Studiul a arătat că eliberarea microfibrelor continuă pe toată durata de viață a hainelor, chiar și după optsprezece spălări. Reducerea timpului și temperaturii de spălare ajută nu doar la menținerea culorilor și rezistenței țesăturilor, ci și la diminuarea poluării apei și a consumului de energie.

Beneficiile pentru mediu și buzunar

Spălarea rufelor la temperaturi scăzute și cicluri scurte reduce consumul de detergent și amprenta de carbon. O spălare mai blândă poate diminua cantitatea de săpun irosită și poluarea cu microfibre, protejând mediul. În plus, hainele rezistă mai mult, ceea ce înseamnă că nu mai este nevoie să cumperi frecvent piese noi.

Cercetătorii recomandă folosirea unui ciclu de spălare scurt, la temperaturi reci, indiferent de materialul hainelor. Aceasta ajută la păstrarea culorilor, reduce pierderea de fibre și protejează mediul. Procter & Gamble a subliniat eficiența detergenților pentru apă rece, iar studiul publicat într-un jurnal științific confirmă beneficiile spălării blânde.

Pentru haine care să arate bine mai mult timp, secretul nu stă în spălări lungi și fierbinți, ci în cicluri rapide și reci.

