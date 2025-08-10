Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn

După o masă copioasă, nimic nu se compară cu confortul de a arunca toate vasele murdare în mașina de spălat. Apăsând un singur buton, te aștepți ca totul să iasă curat și strălucitor, indiferent de cât de murdar ar fi fost. Dar se pare că rutina noastră de curățenie ar putea fi mai puțin eficientă și mai periculoasă decât am crede. Experții de la Which?, o organizație de cercetare a bunurilor de consum, au publicat o listă detaliată cu obiectele pe care le putem spăla și, mai ales, pe cele pe care ar trebui să le ținem departe de mașina de spălat vase. Potrivit cercetătorului principal Andrew Laughlin, o serie de greșeli comune ne pot distruge iremediabil obiectele, iar spălarea manuală rămâne cea mai bună opțiune în multe cazuri.

Un cuțit tocit și o lingură crăpată: greșelile care te costă

Una dintre cele mai frecvente greșeli, potrivit lui Laughlin, este introducerea cuțitelor de bucătărie în mașina de spălat. Chiar dacă cele din oțel și ceramică par rezistente, căldura intensă din timpul ciclului de spălare le poate toci lama mai repede.

„Este mai bine să le speli manual pentru a evita ascuțirea lor mai des – și acest lucru va asigura că vor rezista mai mult timp și se vor menține în stare excelentă”, a explicat el.

Același principiu se aplică și lamelor de la blender, care își pot pierde eficiența, lăsând smoothie-urile mai puțin fine.

O altă categorie de obiecte interzise, care ar putea surprinde pe mulți, sunt cele din lemn.

„Nimic din lemn nu poate fi spălat în mașina de spălat vase”, a subliniat Laughlin.

Indiferent de tipul de lemn, temperatura ridicată poate provoca așchierea și despicarea, iar crăpăturile rezultate devin un mediu propice pentru bacterii. Lingurile și tocătoarele din lemn trebuie curățate manual, iar pentru petele persistente, o jumătate de lămâie frecată cu sare poate face minuni.

Detergentul și căldura: dușmanii suprafețelor delicate

Suprafețele antiaderente, cele din cupru sau aluminiu, pot fi la fel de vulnerabile. Punerea tigăilor și tăvilor antiaderente în mașina de spălat poate uza suprafața protectoare în timp, fiind recomandată spălarea manuală. Tăvile de copt din fontă sau aluminiu obișnuit necesită și ele o curățare manuală, deși cele din oțel inoxidabil sau aluminiu anodizat sunt sigure.

Obiectele din cupru, aluminiu sau fontă sunt, de asemenea, în pericol. Detergentul și căldura pot face ca suprafețele de cupru să devină mate, în timp ce aluminiul se poate păta și înnegri. Laughlin a ținut să ofere un sfat simplu:

„Dacă nu sunteți sigur, e mai bine să fiți în siguranță decât să vă pare rău, așa că nu vă puneți cafeaua Le Creuset în mașina de spălat vase.”

Paharele de cristal și sticlă de lapte sunt și ele în pericol. Cristalul, fiind un material scump și delicat, ar trebui spălat de mână. Dacă nu se poate, se recomandă utilizarea unui detergent blând și a unui program delicat, la temperatură scăzută, cu paharele așezate pe raftul de sus, fără să se atingă între ele. Sticla de lapte, pe de altă parte, se poate ciobi și se poate îngălbeni în timp din cauza mașinii de spălat.

Izolația și etanșarea, sacrificate pentru comoditate

Alte articole care par inofensive, dar care sunt vulnerabile la căldura mașinii de spălat, sunt cănile de cafea sau sticlele de apă izolate. Mecanismul de etanșare a vidului, o parte crucială a acestor recipiente, se poate deteriora, afectând izolația și, în cele din urmă, provocând scurgeri.

„În timp ce unele cești de cafea și căni de călătorie pot fi puse în mașina de spălat vase pe raftul de sus, altele trebuie spălate manual, așa că verificați întotdeauna ambalajul sau site-ul web al producătorului”, a avertizat Laughlin.

O altă greșeală comună este spălarea capacului de la oala sub presiune. În timp ce vasul propriu-zis poate fi introdus în mașină, capacul nu trebuie, deoarece jeturile puternice de apă și căldura pot deteriora mecanismul de etanșare și de siguranță, făcând oala periculoasă de folosit.

Curățenia neconvențională: articole surprinzătoare pe care le poți spăla în mașină

Pe lângă lista obiectelor interzise, experții de la Which? au dezvăluit și o listă de articole neobișnuite care pot fi spălate în siguranță în mașina de spălat vase. Aceasta include pensule de machiaj, perii de păr din plastic, suporturi pentru periuțe de dinți și săpuniere. Aparatul poate fi, de asemenea, util pentru curățarea accesoriilor de aspirator, a rafturilor și sertarelor din frigider.

Multe articole pentru bebeluși pot fi curățate la temperaturi înalte, însă Laughlin a ținut să precizeze că, deși unele programe sunt promovate ca sterilizând vasele, „nu vă recomandăm să vă bazați pe mașina de spălat vase pentru sterilizarea articolelor destinate bebelușilor foarte mici”. El a sfătuit părinții să folosească o metodă alternativă, mai sigură.