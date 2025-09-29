Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Ploi torențiale și minime spre 0 grade în România

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 29 septembrie – 12 octombrie, anunțând o răcire semnificativă a vremii și ploi torențiale în întreaga țară. Temperaturile minime vor coborî chiar spre 0 grade la munte, iar cantitățile de precipitații vor fi importante în special în prima săptămână.

Răcire și precipitații în prima săptămână

În primele zile ale intervalului, vremea va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie în majoritatea regiunilor. În Banat și Crișana, mediile valorilor diurne vor scădea de la 18 grade spre 12 grade, iar nopțile vor rămâne reci, cu minime de 4-6 grade.

Transilvania și Maramureșul vor resimți temperaturi diurne de 10-12 grade și valori nocturne de 3-4 grade. Moldova și Dobrogea vor înregistra maxime între 11 și 15 grade și minime de 4-7 grade.

Muntenia și Oltenia vor avea maxime de 10-11 grade și minime de 6-7 grade. La munte, maximele vor coborî la 3 grade, iar minimele pot ajunge chiar la -2 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, probabilitatea de ploi va fi ridicată în aproape toate regiunile, în special în intervalul 3-6 octombrie. Cantitățile de apă vor fi însemnate, favorizând apariția ploilor torențiale și, în zonele montane, a ploilor reci sau chiar a ninsorii timpurii.

Creșteri termice în a doua săptămână

După data de 3 octombrie, valorile termice vor începe să crească treptat în majoritatea regiunilor. În Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, maximele se vor situa între 20 și 22 grade, iar minimele vor urca până la 6-9 grade.

Moldova și Dobrogea vor înregistra maxime de 19-21 grade și minime de 8-11 grade. În Muntenia și Oltenia, temperaturile vor urca la 22 grade, cu minime de 9 grade.

Cum va fi vremea la munte

La munte, valorile diurne vor ajunge la 12 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 4 grade. În această perioadă, probabilitatea de precipitații va scădea, însă local vor mai apărea ploi, în special în zonele montane și submontane.

Această revenire termică va oferi condiții mai normale pentru începutul lunii octombrie, dar aerul răcoros și ploile din prima săptămână vor menține senzația de toamnă autentică în întreaga țară.

Specialiștii recomandă prudență pe drumurile afectate de ploi torențiale și adaptarea activităților zilnice la condițiile meteo mai reci. Zonele montane vor necesita atenție sporită din cauza posibilității de îngheț la nivelul solului și a precipitațiilor mixte.