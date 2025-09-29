Ultima ora
Europa trebuie să deschidă larg ușa Moldovei, după victoria istorică pro-UE și în pofida veto-ului Budapestei, cer voci de la Chișinău
29 sept. 2025 | 16:49
de Badea Violeta

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Ploi torențiale și minime spre 0 grade în România

METEO - VREME - ANM
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Ploi torențiale și minime spre 0 grade în România
Previziuni meteorologice pentru urmatoarele doua saptamani. Sursa foto: Profimedia

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 29 septembrie – 12 octombrie, anunțând o răcire semnificativă a vremii și ploi torențiale în întreaga țară. Temperaturile minime vor coborî chiar spre 0 grade la munte, iar cantitățile de precipitații vor fi importante în special în prima săptămână.

Răcire și precipitații în prima săptămână

În primele zile ale intervalului, vremea va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie în majoritatea regiunilor. În Banat și Crișana, mediile valorilor diurne vor scădea de la 18 grade spre 12 grade, iar nopțile vor rămâne reci, cu minime de 4-6 grade.

Transilvania și Maramureșul vor resimți temperaturi diurne de 10-12 grade și valori nocturne de 3-4 grade. Moldova și Dobrogea vor înregistra maxime între 11 și 15 grade și minime de 4-7 grade.

Vezi și:
Iarna a venit mai devreme în România. În Parâng și Harghita s-a depus primul strat de zăpadă. Imagini de poveste
Primele oraşe în care se va depune zăpadă în următoarele ore. Anunţ de la meteorologi

Muntenia și Oltenia vor avea maxime de 10-11 grade și minime de 6-7 grade. La munte, maximele vor coborî la 3 grade, iar minimele pot ajunge chiar la -2 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, probabilitatea de ploi va fi ridicată în aproape toate regiunile, în special în intervalul 3-6 octombrie. Cantitățile de apă vor fi însemnate, favorizând apariția ploilor torențiale și, în zonele montane, a ploilor reci sau chiar a ninsorii timpurii.

Creșteri termice în a doua săptămână

După data de 3 octombrie, valorile termice vor începe să crească treptat în majoritatea regiunilor. În Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, maximele se vor situa între 20 și 22 grade, iar minimele vor urca până la 6-9 grade.

Moldova și Dobrogea vor înregistra maxime de 19-21 grade și minime de 8-11 grade. În Muntenia și Oltenia, temperaturile vor urca la 22 grade, cu minime de 9 grade.

Cum va fi vremea la munte

La munte, valorile diurne vor ajunge la 12 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 4 grade. În această perioadă, probabilitatea de precipitații va scădea, însă local vor mai apărea ploi, în special în zonele montane și submontane.

Această revenire termică va oferi condiții mai normale pentru începutul lunii octombrie, dar aerul răcoros și ploile din prima săptămână vor menține senzația de toamnă autentică în întreaga țară.

Specialiștii recomandă prudență pe drumurile afectate de ploi torențiale și adaptarea activităților zilnice la condițiile meteo mai reci. Zonele montane vor necesita atenție sporită din cauza posibilității de îngheț la nivelul solului și a precipitațiilor mixte.

Cod roșu de ploi în Spania. Valencia, Castellon și Tarragona sub „pericol extraordinar” de inundații
Recomandări
Disponibilizări masive la Lufthansa: compania aeriană renunță la 4.000 de salariați
Disponibilizări masive la Lufthansa: compania aeriană renunță la 4.000 de salariați
Moldova ne mai dă o lecție, una de digitalizare: Parcul IT virtual, unic în Europa, care țintește 1 miliard de euro
Moldova ne mai dă o lecție, una de digitalizare: Parcul IT virtual, unic în Europa, care țintește 1 miliard de euro
Cine sunt românii care vor primi integral banii din Pilonul 2 de pensii. Ce au hotărât senatorii
Cine sunt românii care vor primi integral banii din Pilonul 2 de pensii. Ce au hotărât senatorii
Lege nouă în România: Cămătăria se pedepsește cu închisoare între 6 luni și 5 ani. Ce se întâmplă cu banii și dobânzile
Lege nouă în România: Cămătăria se pedepsește cu închisoare între 6 luni și 5 ani. Ce se întâmplă cu banii și dobânzile
Sfârșitul lumii, mereu amânat: de ce apocalipsa rămâne o obsesie colectivă. Ce spun specialiștii
Sfârșitul lumii, mereu amânat: de ce apocalipsa rămâne o obsesie colectivă. Ce spun specialiștii
Ce amendă riști dacă toaletezi copacii fără acordul autorităților. Sancțiunile prevăzute de lege
Ce amendă riști dacă toaletezi copacii fără acordul autorităților. Sancțiunile prevăzute de lege
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, reținuți în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției, precizări despre extrădare
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, reținuți în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției, precizări despre extrădare
Arheologii au făcut o descoperire unică: De ce sunt speciale mărgelele de wampum din secolul XVII
Arheologii au făcut o descoperire unică: De ce sunt speciale mărgelele de wampum din secolul XVII
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Playtech Știri
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...