Profeția lui Bill Gates despre averea sa, după ce a dat peste 100 de miliarde de dolari. Ce urmează pentru unul dintre cei mai bogați oameni

Bill Gates, fondatorul Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a dezvăluit într-un interviu recent pentru BBC că a donat peste 100 de miliarde de dolari de-a lungul anilor. Această sumă colosală a fost direcționată către proiecte caritabile, în special prin intermediul Fundației Bill și Melinda Gates, care se concentrează pe combaterea bolilor și reducerea sărăciei globale.

Miliardarul a subliniat că nu se va opri aici și că intenționează să continue să doneze cea mai mare parte a averii sale. Potrivit Bloomberg’s Billionaires Index, Gates deține încă o avere estimată la 160 de miliarde de dolari, ceea ce îl menține în topul celor mai bogați oameni ai planetei.

În mod surprinzător, Gates susține că aceste donații nu i-au afectat stilul de viață:

„Nu am făcut niciun sacrificiu personal. Nu am comandat mai puțini hamburgeri sau am văzut mai puține filme,” a declarat el.

În ciuda donațiilor uriașe, Gates continuă să ducă un stil de viață luxos, având avion privat, mai multe proprietăți exclusiviste și acces nelimitat la orice își dorește.

Cât de mult vor moșteni copiii lui Gates?

Unul dintre subiectele intens discutate în jurul averii lui Gates este ce sumă le va lăsa copiilor săi. Deși are trei copii, miliardarul susține că nu le va oferi o parte semnificativă din avere, ci doar un procent mic, suficient pentru a le asigura o viață bună, dar fără a-i transforma în moștenitori ultra-bogați.

„Nu vor fi săraci, dar nici nu vor avea o avere gigantică,” a explicat el.

Această decizie urmează modelul altor miliardari precum Warren Buffett, care au ales să își doneze cea mai mare parte a averii, argumentând că moștenirile uriașe pot dăuna motivației și dezvoltării personale a copiilor.

De ce vrea Bill Gates să renunțe la aproape toată averea sa?

Gates și-a motivat această decizie prin educația pe care a primit-o de la mama sa, care i-a transmis ideea că „odată cu averea vine responsabilitatea de a da mai departe”.

De-a lungul timpului, Fundația Bill & Melinda Gates a cheltuit sume imense pentru:

Lupta împotriva malariei, tuberculozei și HIV/SIDA,

Îmbunătățirea accesului la educație,

Ajutor umanitar în țările sărace,

Combaterea schimbărilor climatice.

Planul lui Gates este ca, la finalul vieții sale, aproape toată averea să fie donată. Totuși, chiar și după ce a oferit deja 100 de miliarde de dolari, el încă deține o sumă uriașă, fiind unul dintre cei 15 centibillionari (persoane cu o avere de peste 100 de miliarde de dolari) ai planetei.

Cum vede Gates lumea tehnologiei și pe ceilalți miliardari

În interviul său, Gates a discutat și despre modul în care alți miliardari, precum Elon Musk, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg, își folosesc influența.

Spre deosebire de aceștia, care investesc în explorarea spațială și tehnologii futuriste, Gates a ales să se concentreze pe sănătatea globală și lupta împotriva sărăciei.

El a recunoscut că a avut discuții cu Donald Trump în timpul mandatului său prezidențial, încercând să-l convingă să aloce mai multe fonduri pentru ajutor umanitar și cercetare medicală.

Gates, critic la adresa rețelelor sociale

Un alt aspect pe care l-a abordat Bill Gates a fost impactul negativ al rețelelor sociale asupra tinerilor.

El consideră că platformele digitale trebuie reglementate mai bine, iar copiii ar trebui protejați de influențele nocive ale acestora.

„Nu sunt foarte impresionat de modul în care companiile private și guvernele gestionează libertatea de exprimare și adevărul,” a declarat Gates, făcând referire la problemele legate de dezinformare și manipulare pe internet.

Bill Gates, un miliardar atipic?

Chiar dacă a fost criticat de-a lungul timpului pentru diverse decizii, inclusiv pentru modul în care Microsoft a monopolizat industria software-ului, Bill Gates rămâne unul dintre cei mai influenți filantropi ai lumii.

Cu un angajament ferm de a dona aproape toată averea sa, el încearcă să schimbe percepția asupra modului în care miliardarii își pot folosi banii pentru binele omenirii.

Chiar dacă nu va mai fi în topul celor mai bogați oameni ai planetei, impactul lui Bill Gates asupra lumii va rămâne incontestabil.