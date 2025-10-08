Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei. Măsura anunțată de Ministerul Educației

Ministerul Educației impune o nouă regulă pentru școli: rezultatele testărilor elevilor devin confidențiale. Cadrele didactice nu mai au voie să discute în public despre performanțele copiilor, nici să-i compare între ei, nici măcar la ședințele cu părinții. Măsura vine în contextul schimbării de mentalitate privind modul în care este evaluat și motivat un elev în sistemul de învățământ românesc.

Ce interzice noul ordin al Ministerului Educației

Potrivit noilor reguli, învățătorii și profesorii nu mai au voie să comenteze în fața clasei rezultatele obținute de elevi la testările unice sau la alte evaluări.

De asemenea, aceștia nu pot face comparații între copii, chiar dacă unii părinți solicită acest lucru pentru a-și evalua mai bine pruncul. Ministerul Educației precizează clar că accesul la informațiile despre performanța elevului este limitat strict la profesor, părinte și elev.

Testările cu subiect unic pentru clasele mici devin confidențiale, iar calificativele obținute se transformă în note doar la cererea expresă a părintelui, relatează stirileprotv.ro.

Majoritatea părinților, însă, preferă ca aceste date să rămână private, pentru a evita situațiile în care copilul s-ar simți inferior sau descurajat în fața colegilor. Un părinte a explicat de ce această regulă i se pare necesară:

”Creează anumite limitări ale copilului. O să se gândească: da, nu sunt bun de nimic. Nu mi se pare o idee bună.”

Cum reacționează profesorii și psihologii

În timp ce unii părinți salută măsura, o parte dintre dascăli și psihologi consideră că s-a mers prea departe cu ideea de protejare emoțională. Ei cred că, deși comparațiile pot dăuna, competiția sănătoasă nu trebuie eliminată complet din școli.bSimona Hainagiu, psiholog, explică:

”Nu este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă. Dar ceilalți cum au răspuns la asta? Și doamna profesoară pe cine a lăudat? Profesorii se străduiesc să nu facă comparații explicite, dar niște comparații implicite vor fi întotdeauna, pe care copiii le detectează.”

Directorii de școli atrag atenția că principala provocare rămâne comunicarea eficientă cu părinții. Daniela Voinea, director: ”N-am fost niciodată de acord să facem comparație între copii. Aici e de lucru cu părinții. Încă trebuie să lucrăm cu ei.”

Vezi și Update Toate școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de furtună. 600.000 de elevi vor rămâne acasă!

De ce s-a schimbat abordarea în relația elev–părinte–profesor

Schimbarea vine pe fondul evoluției atitudinii părinților față de educație. Generațiile anterioare considerau comparațiile o metodă de motivare. În schimb, părinții de azi preferă o abordare mai echilibrată și empatică, axată pe progres individual. Un bărbat a rezumat tranziția de mentalitate:

”Păi el nu știe ce notă a luat? Nu tre’ să-l pună în fața clasei, să vadă și el ce rușinos e că a luat notă proastă?”

În trecut, părinții generației X sau ai milenialilor foloseau adesea comparații directe — ”De ce Gigel poate, iar tu nu poți?”. Acum, părinții din generația Z aleg sprijinul emoțional, meditațiile timpurii și evitarea rușinării copilului.

În final, măsura Ministerului Educației marchează un pas spre o școală mai discretă și mai empatică, dar deschide și o dezbatere: cum se mai cultivă performanța, dacă nu mai putem vorbi despre ea?

Vezi și Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației!