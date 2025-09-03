Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecțiilor după începerea şcolii. Ce se întâmplă cu festivităţile de pe 8 septembrie?

Cu doar câteva zile înainte de deschiderea noului an școlar, incertitudinea planează asupra modului în care vor decurge festivitățile și primele ore de curs. Cele două mari federații sindicale din învățământul preuniversitar – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE) – le sugerează cadrelor didactice să boicoteze festivitățile din 8 septembrie și să limiteze activitățile de predare-învățare începând cu ziua următoare.

Mesajul primit de profesori înainte de începerea anului școlar

Mesajul transmis profesorilor este clar: protestul poate avea impact doar dacă toți membrii acționează unitar. În paralel, sindicatele le cer părinților să înțeleagă și să sprijine această formă de protest, subliniind că nu este vorba doar despre salariile și drepturile cadrelor didactice, ci și despre viitorul elevilor, în condițiile în care școala românească traversează o perioadă considerată critică.

Totodată, organizațiile sindicale au lansat un apel către reprezentanții administrațiilor locale, pe care îi îndeamnă să nu participe la deschiderea oficială a școlilor, considerând că „gesturile de imagine nu își mai au locul într-o zi marcată de nemulțumiri generale”.

De la 1 septembrie, profesorii s-au întors în școli pentru activități administrative, dar atmosfera este tensionată. Mulți dintre ei se întreabă dacă protestul, programat chiar la început de an școlar, mai poate schimba ceva. Unii consideră că demersul vine prea târziu, după ce noile norme legislative au fost deja adoptate, iar repartizările de ore făcute.

Mai mult, scăderea tarifului pentru plata cu ora – la mai puțin de jumătate față de anul trecut – a fost un alt motiv de nemulțumire. Cu toate acestea, inspectoratele nu au întâmpinat dificultăți în repartizarea orelor, semn că mulți profesori au acceptat condițiile, chiar dacă în mod vădit dezavantajoase.

Suplinitorii, fie calificați, fie necalificați, sunt și mai puțin preocupați de proteste. Pentru mulți dintre ei, prioritatea o reprezintă găsirea unui loc în școală, iar concursurile pentru ocuparea catedrelor sunt încă în desfășurare în multe județe.

Cum va arăta prima zi de școală

În unele unități de învățământ, părinții au fost deja informați că festivitățile de deschidere nu vor avea loc pe 8 septembrie, iar copiii nu trebuie să se prezinte la școală în acea zi. „Începând de marți, 9 septembrie, elevii sunt așteptați cu drag la școală”, se arată într-un mesaj transmis de un sindicat local către părinți.

Protestul nu se va opri însă după 8 septembrie. Profesorii sunt îndemnați să limiteze temporar predarea la simple enunțuri de titluri de lecții, fără a desfășura efectiv activitățile de predare-învățare-evaluare. În schimb, vor rămâne responsabili cu supravegherea elevilor, completarea cataloagelor, comunicarea cu părinții, activitățile administrative și pregătirea materialelor pentru viitoarele ore.

„Protestul nostru va fi eficient numai dacă vom acționa unitar, la nivel național. Rezultatele se vor obține numai prin solidaritate”, transmit liderii sindicali, amintind că și alte categorii profesionale și-au câștigat drepturile prin astfel de forme de presiune.

Un început de an atipic

Deși sindicatele vorbesc despre solidaritate, există profesori care privesc sceptic eficiența acestui demers. Unii consideră că în primele două zile oricum nu se predă în sens strict, acestea fiind dedicate acomodării și recapitulărilor. Alții se tem că atitudinea de boicot ar putea fi interpretată negativ de către părinți și ar duce la pierderea sprijinului acestora.