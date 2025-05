Produsele pe care IKEA nu le va mai vinde. Sunt printre cele mai populare din lume, de ce dispar din magazine

IKEA renunță la o gamă de produse care a cunoscut un real succes în rândul clienților din întreaga lume. Vorbim despre dispozitivele audio din colecția Symfonisk, dezvoltate în parteneriat cu Sonos, care vor dispărea treptat din ofertă. Decizia marchează sfârșitul unei colaborări de opt ani între gigantul suedez al mobilierului și compania americană de tehnologie.

Sfârșitul unei colaborări de succes

Gama Symfonisk a fost lansată în urma unei colaborări inovatoare între IKEA și Sonos, aducând pe piață difuzoare inteligente care se îmbinau perfect cu decorul locuinței.

Produsele includ boxe integrate în lămpi de masă, rafturi sau chiar rame foto, toate compatibile cu sistemul audio Sonos. Acestea au oferit utilizatorilor o experiență sonoră de calitate la prețuri accesibile, atrăgând atât pasionații de tehnologie, cât și pe cei interesați de design interior modern.

Din păcate, acest parteneriat ajunge acum la final. Sonos a confirmat că nu vor mai exista noi lansări în gama Symfonisk și că stocurile actuale vor fi eliminate din magazinele IKEA la nivel global. Cei care își doresc aceste produse mai au la dispoziție o perioadă limitată pentru a le achiziționa.

Ce spune Sonos despre decizie

Potrivit The Verge, purtătorul de cuvânt al Sonos, Erin Pategas, a declarat: ”În ultimii opt ani, am avut plăcerea de a colabora îndeaproape cu IKEA și suntem mândri de ceea ce am realizat.

Deși colaborarea noastră s-a încheiat în mare parte și nu vom mai lansa produse noi ca parteneri, vom continua să oferim asistență pentru toate produsele Symfonisk existente, astfel încât clienții să se poată bucura în continuare de un sunet excelent în casele lor pentru mulți ani de acum înainte.”

Produsele rămase vor continua să primească actualizări software, iar integrarea în ecosistemul Sonos va fi menținută. Decizia vine într-un context economic tensionat, înainte de publicarea rezultatelor financiare ale Sonos, care sunt influențate de tarifele impuse de SUA și de cererea în scădere.

Ce urmează pentru Sonos și IKEA

Pe termen scurt, Sonos pare să-și concentreze eforturile pe dezvoltarea software-ului propriu, lansând o nouă versiune a aplicației mobile în mai 2023. În plus, compania a anulat recent lansarea unui player video, semn că se reorientează către echipamentele audio de bază.

De cealaltă parte, IKEA nu a anunțat încă un posibil înlocuitor pentru gama Symfonisk, dar este de așteptat ca retailerul să continue să integreze tehnologia în produsele sale, într-un mod accesibil și inovator. Pentru clienții fideli, această schimbare poate însemna ultima șansă de a adăuga un difuzor Symfonisk în locuința lor.