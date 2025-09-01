Produsele mai ieftine, puse strategic pe rafturi, în magazine. Detaliul care te ajută să economiseşti când mergi la cumpărături

Cumpărăturile din supermarket nu sunt niciodată întâmplătoare. Fiecare produs are un loc calculat cu atenție pe raft, în funcție de interesele comercianților și de comportamentul clienților. Înțelegerea acestor strategii poate transforma fiecare vizită la magazin într-o ocazie de a economisi bani, fără să faci compromisuri la calitate.

Produsele low-cost, amplasate strategic în spațiile de vânzare

Cel mai vizibil spațiu de pe rafturi este și cel mai valoros. Produsele amplasate la nivelul ochilor sunt primele care atrag atenția cumpărătorilor, iar de cele mai multe ori acestea sunt branduri consacrate, cu prețuri mai mari sau cu marje de profit ridicate pentru magazin.

Aici se găsesc articolele care se vând cel mai bine sau pe care retailerii doresc să le promoveze intens. În schimb, mărcile mai ieftine, produsele generice sau cele mai puțin profitabile sunt plasate în zone mai greu accesibile – pe rafturile de jos sau pe cele foarte sus.

Pentru a le descoperi, clienții trebuie să se aplece sau să se întindă, ceea ce face ca aceste opțiuni să fie observate mai rar, deși pot reprezenta alternative avantajoase.

Cum să descoperi cele mai bune oferte

Pentru a economisi, este important să privești dincolo de zona de confort vizual. Verificarea rafturilor de jos dezvăluie adesea produse similare cu cele de la nivelul ochilor, dar la prețuri mai reduse.

De asemenea, mărcile proprii ale magazinelor, de regulă amplasate discret, pot oferi un raport foarte bun între calitate și cost. Un alt truc util este compararea prețurilor unitare afișate pe etichete.

Acestea arată cât costă produsul pe kilogram, litru sau altă unitate de măsură, permițând o evaluare corectă între ambalaje diferite. Astfel, poți identifica rapid care variantă este cea mai rentabilă.

Economii la fiecare vizită la supermarket

Chiar dacă diferențele par mici, economiile acumulate la fiecare sesiune de cumpărături pot fi semnificative pe termen lung. Alegerea conștientă a produselor și evitarea plasamentelor ”capcană” de la nivelul ochilor pot reduce consistent cheltuielile lunare.

În plus, atenția la rafturi contribuie la dezvoltarea unor obiceiuri de cumpărare mai responsabile și mai eficiente. Cunoașterea modului în care magazinele își organizează produsele îți oferă un avantaj important.

În loc să te lași ghidat de ceea ce vezi prima dată, poți lua decizii informate, care aduc beneficii atât portofelului, cât și calității produselor pe care le aduci acasă.