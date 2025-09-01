Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 19:55
de Badea Violeta

Produsele mai ieftine, puse strategic pe rafturi, în magazine. Detaliul care te ajută să economiseşti când mergi la cumpărături

UTILE
Produsele mai ieftine, puse strategic pe rafturi, în magazine. Detaliul care te ajută să economiseşti când mergi la cumpărături
Produsele cu preturi mici, asezate tactic pe rafturi. Sursa foto: Profimedia

Cumpărăturile din supermarket nu sunt niciodată întâmplătoare. Fiecare produs are un loc calculat cu atenție pe raft, în funcție de interesele comercianților și de comportamentul clienților. Înțelegerea acestor strategii poate transforma fiecare vizită la magazin într-o ocazie de a economisi bani, fără să faci compromisuri la calitate.

Produsele low-cost, amplasate strategic în spațiile de vânzare

Cel mai vizibil spațiu de pe rafturi este și cel mai valoros. Produsele amplasate la nivelul ochilor sunt primele care atrag atenția cumpărătorilor, iar de cele mai multe ori acestea sunt branduri consacrate, cu prețuri mai mari sau cu marje de profit ridicate pentru magazin.

Aici se găsesc articolele care se vând cel mai bine sau pe care retailerii doresc să le promoveze intens. În schimb, mărcile mai ieftine, produsele generice sau cele mai puțin profitabile sunt plasate în zone mai greu accesibile – pe rafturile de jos sau pe cele foarte sus.

Vezi și:
Amenzi usturătoare pentru comercianți: Noua lege impune înlocuirea produselor cu defecte în 30 de zile
De ce carnea din străinătate este mai scumpă? O româncă stabilită în Elveţia face comparaţia: „Nu am dubii”

Pentru a le descoperi, clienții trebuie să se aplece sau să se întindă, ceea ce face ca aceste opțiuni să fie observate mai rar, deși pot reprezenta alternative avantajoase.

Cum să descoperi cele mai bune oferte

Pentru a economisi, este important să privești dincolo de zona de confort vizual. Verificarea rafturilor de jos dezvăluie adesea produse similare cu cele de la nivelul ochilor, dar la prețuri mai reduse.

De asemenea, mărcile proprii ale magazinelor, de regulă amplasate discret, pot oferi un raport foarte bun între calitate și cost. Un alt truc util este compararea prețurilor unitare afișate pe etichete.

Acestea arată cât costă produsul pe kilogram, litru sau altă unitate de măsură, permițând o evaluare corectă între ambalaje diferite. Astfel, poți identifica rapid care variantă este cea mai rentabilă.

Economii la fiecare vizită la supermarket

Chiar dacă diferențele par mici, economiile acumulate la fiecare sesiune de cumpărături pot fi semnificative pe termen lung. Alegerea conștientă a produselor și evitarea plasamentelor ”capcană” de la nivelul ochilor pot reduce consistent cheltuielile lunare.

În plus, atenția la rafturi contribuie la dezvoltarea unor obiceiuri de cumpărare mai responsabile și mai eficiente. Cunoașterea modului în care magazinele își organizează produsele îți oferă un avantaj important.

În loc să te lași ghidat de ceea ce vezi prima dată, poți lua decizii informate, care aduc beneficii atât portofelului, cât și calității produselor pe care le aduci acasă.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Conversații nepotrivite cu minori și furtul identității celebrităților sunt noile scandaluri ale chatboților Meta pe Facebook, care derapează tot mai mult
Conversații nepotrivite cu minori și furtul identității celebrităților sunt noile scandaluri ale chatboților Meta pe Facebook, care derapează tot mai mult
Ursula von der Leyen, despre reformele și măsurile fiscale aplicate în România pentru redresarea economiei: „Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”
Ursula von der Leyen, despre reformele și măsurile fiscale aplicate în România pentru redresarea economiei: „Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”
Ilie Bolojan prezintă Pachetul 2 de măsuri fiscale în Parlament: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate”
Ilie Bolojan prezintă Pachetul 2 de măsuri fiscale în Parlament: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate”
Cum crești viteza internetului pe Wi-Fi acasă. Metode simple care chiar funcționează
Cum crești viteza internetului pe Wi-Fi acasă. Metode simple care chiar funcționează
Accident rutier grav în Prahova: doi copii, printre răniți. S-a cerut intervenția elicopterului SMURD
Accident rutier grav în Prahova: doi copii, printre răniți. S-a cerut intervenția elicopterului SMURD
Ce gust are rambutan? Fructul exotic asemănător litchi, dar cu aromă proprie
Ce gust are rambutan? Fructul exotic asemănător litchi, dar cu aromă proprie
Temperatura ideală pentru a spăla prosoapele. Aşa se dezinfectează şi nu mai miros urât
Temperatura ideală pentru a spăla prosoapele. Aşa se dezinfectează şi nu mai miros urât
Prima imagine cu Lady Gaga în rolul lui Rosaline Rotwood, în serialul „Wednesday” de pe Netflix FOTO
Prima imagine cu Lady Gaga în rolul lui Rosaline Rotwood, în serialul „Wednesday” de pe Netflix FOTO
Revista presei
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 2 septembrie 2025. Ce zodie face o alegere care îi schimbă destinul
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!