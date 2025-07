Producții SF care au devenit, între timp, realitate. Așa vezi cum se schimbă lumea sub ochii tăi și trăiești ca în filme

Filmele science-fiction au fascinat întotdeauna prin capacitatea lor de a imagina cum ar putea arăta viitorul sub influența științei și tehnologiei.

Dacă până nu demult aceste povești păreau simple fantezii, multe dintre ele au devenit astăzi realitate, grație progreselor uriașe din ultimele decenii.

Din ficțiune în realitate: inteligența artificială și explorarea spațiului

Un exemplu clasic este filmul 2001: A Space Odyssey (1968), care, la momentul lansării, părea o aventură futuristă imposibilă.

Însă după ce Neil Armstrong a pășit pe Lună în 1969, această realitate a început să se apropie. Mai mult, personajul HAL 9000, un sistem de inteligență artificială capabil să comunice și să ia decizii critice, se reflectă în prezent în dezvoltarea avansată a AI-urilor conversaționale, precum ChatGPT.

Deși nu există încă o inteligență artificială conștientă, multe funcții inteligente și autonome sunt deja folosite, iar sistemele AI urmează să ia în viitor decizii cu impact major asupra vieții noastre, de la mașini autonome până la tehnologii militare.

Filmul Her (2013) descrie o poveste în care un bărbat dezvoltă o relație afectivă cu asistentul său virtual. Dacă la lansare părea o idee îndepărtată, în prezent există numeroase cazuri de oameni care se atașează emoțional de programele AI, ceea ce ridică noi întrebări privind efectele psihologice și sociale ale acestei tehnologii în evoluție, scrie publicația How to Geek.

Genetica, supravegherea și alte tehnologii anticipate de cinema

Filmul Gattaca (1997) a portretizat o lume în care ADN-ul dictează statutul social. La vremea respectivă, analiza genetică era inaccesibilă publicului larg, iar editarea genetică părea science-fiction.

Astăzi, testele genetice sunt disponibile pentru oricine dorește să își afle profilul genetic, iar progresele în ingineria genetică pun în discuție posibilitatea modificării oamenilor înainte sau după naștere, cu implicații etice majore.

Minority Report (2002) ne-a arătat interfețe computerizate controlate prin mișcări și un sistem de predictie a criminalității.

Deși nu avem clarvăzători, tehnologiile de recunoaștere facială, analiza comportamentului și algoritmii predictivi sunt deja folosite de forțele de ordine și în alte domenii, iar dronele autonome devin tot mai răspândite.

Alte filme precum Back to the Future Part II (1989) au anticipat apariția ecranelor plate, tehnologia purtabilă sau apelurile video, acum parte integrantă a vieții noastre cotidiene.

De asemenea, The Truman Show (1998) a profețit o epocă a supravegherii permanente și a vieții performative pe rețele sociale, unde marile companii monetizează informațiile personale ale utilizatorilor.