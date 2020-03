7 filme și seriale SF pe care să le vezi pe Netflix în luna martie

Dacă ești fan al genului SF, Netflix are câteva filme și seriale foarte interesante pe care poți să le urmărești pe platformă.

Dacă nu mai știi la ce să te uiți și îți plac filmele din categoria science fiction, ți-am pregătit o listă care să te ajute. Netflix adaugă titluri noi aproape în fiecare zi, atât titluri originale, cât și licențiate.

7 filme și seriale SF pe care se le vezi pe Netflix în luna martie

SERIALE:

Dark

Serialul prezintă acțiunea dintr-un oraș german în zilele noastre, însă dispariția a doi copii expune viața dublă și relațiile fracturate între patru familii. În zece episoade, povestea ia o turnură supranaturală iar evenimentele ajung să se petreacă în același oraș, însă în 1986.

Osmosis

Parisul, în viitorul apropiat. Tehnologia a depășit ultima frontieră: decodarea iubirii adevărate. Săpând adânc în cotloanele întortocheate ale creierului utilizatorului, noua aplicație pentru întâlniri „OSMOSIS” poate găsi perechea perfectă, cu o acuratețe de 100%, transformând conceptul de suflet pereche în realitate. Dar care este prețul pe care trebuie să-l plătești atunci când permiți unui algoritm să decidă pe cine vei iubi până la adânci bătrâneți?

Black Mirror

Serialul n-avea cum să lipsească de pe lista de filme și seriale SF de văzut pe Netflix. Serialul explorează inadaptarea colectivă la lumea modernă. Fiecare episod este independent și relatează o poveste incisivă și plină de suspans, legată de paranoia tehnologică contemporană.

FILME:

How it ends

În timp ce o apocalipsă misterioasă provoacă dezinformare și violență, un bărbat și socrul acestuia traversează o țară cuprinsă de haos și devastare pentru a-și salva soția însărcinată.

Anihilation

De pe lista de filme și seriale SF de văzut pe Netflix nu putea să lipsească Anihilation. Filmul o are în prim plan pe Lena, biolog și fost cadru militar, pornește în misiunea de aflare a adevărului despre cele întâmplate cu soțul său în Zona X, un fenomen sinistru și învăluit în mister ce se răspândește pe coasta Americii. Acolo echipa descoperă o lume cu peisaje și creaturi deformate, atrăgătoare și periculoase în egală măsură – un adevărat test de supraviețuire și echilibru mental. Ia în considerare că filmul este, de fapt, unul Sci-Fi horror, așa că nu e chiar pentru toată lumea.

Bright

Printre alte filme și seriale SF de pe Netflix îl avem și pe Bright. Având acțiunea plasată într-un prezent alternativ, în care oamenii, orcii, elfii și zânele coexistă din timpuri imemoriale, acest thriller de acțiune regizat de David Ayer (Suicide Squad, End of Watch, scenarist al filmului Training Day) are ca eroi principali doi polițiști cu origini foarte diferite. Ward, umanoid (Will Smith), și Jakoby, orc (Joel Edgerton), pornesc într-o patrulă de noapte de rutină care va schimba viitorul lumii.