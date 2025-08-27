Probleme la metrou: un tren nou s-a stricat în mers și a rămas fără pantografe

Un incident neașteptat petrecut între stațiile Dimitrie Leonida și Depoul Berceni a generat tensiuni între Metrorex și compania franceză Alstom. O garnitură nouă, destinată Magistralei 5, s-a defectat în timpul tractării, rămânând fără pantografe și provocând avarii suplimentare. Deși s-a întâmplat în afara orelor de program, situația riscă să blocheze proiectul de modernizare a flotei de trenuri.

Probleme la metrou: o garnitură nouă a cedat în mers și a rămas fără pantografe

Trenul Metropolis produs de Alstom, care nu era conectat la rețeaua de tensiune, era tractat de o locomotivă diesel atunci când pantografele s-au ridicat accidental și s-au rupt. Defecțiunea a dus la avarierea unui cablu de comunicații și a două jgheaburi de colectare a apei.

Surse din Metrorex au declarat că vina aparține companiei Alstom, care ar fi trebuit să blocheze pantografele în timpul operațiunii. Mai mult, acestea susțin că ar putea fi vorba despre o eroare de soft a sistemului de comandă, relatează Profit.ro.

Metrorex cere garanția de bună execuție

De partea cealaltă, reprezentanții Alstom susțin că responsabilitatea aparține mecanicului Metrorex, care ar fi tractat garnitura cu pantograful ridicat, încălcând regulile stabilite pentru testare.

În aceste condiții, Metrorex a decis să ceară aplicarea garanției de bună execuție pentru trenurile noi. Alstom a reacționat dur, catalogând cererea drept ”ostilă și greu de înțeles”, și a avertizat că un asemenea demers ar putea compromite complet realizarea proiectului, potrivit sursei menționate mai sus.

Conform legislației, garanția de bună execuție poate fi utilizată atunci când contractorul nu respectă calitatea, cantitatea sau termenele prevăzute în contract, acoperind daune precum întârzieri, execuții necorespunzătoare sau rezilieri din culpa acestuia.

Ministerul Transporturilor monitorizează situația

Ministerul Transporturilor a fost informat despre defecțiunea garniturii și despre tensiunile dintre cele două părți. Secretarul de stat Ionuț Cristian Săvoiu a confirmat că discuțiile sunt în desfășurare și a subliniat importanța continuării testelor și a punerii trenurilor în circulație cât mai curând.

El a precizat că obiectivul principal este finalizarea procedurii de testare în condiții optime, astfel încât noile garnituri să poată intra în exploatare pe Magistrala 5 Drumul Taberei – Iancului, conform planificării.

În acest moment, viitorul proiectului depinde de modul în care Metrorex și Alstom vor reuși să depășească conflictul și să asigure funcționarea trenurilor, în condițiile în care pasagerii așteaptă modernizarea promisă de autorități.