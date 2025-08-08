Probleme grave de securitate la aplicația TeaOnHer, alternativa controversată pentru bărbați a aplicației Tea

La doar câteva zile de la apariția sa în App Store, aplicația TeaOnHer, un soi de „răspuns masculin” la controversata aplicație Tea, se confruntă deja cu vulnerabilități serioase de securitate și acuzații legate de conținut neadecvat.

După ce aplicația Tea a atras atenția publicului în iulie din cauza unui incident de securitate care a expus date personale ale utilizatoarelor sale, o platformă nouă, numită TeaOnHer, a fost lansată în App Store cu promisiunea de a oferi „transparență” în relațiile din perspectiva bărbaților, scrie Engadget.

Ideea principală a aplicației este ca utilizatorii să poată împărtăși anonim informații despre femeile cu care au avut întâlniri, imitând practic modelul Tea, dar inversat.

Totuși, această „oglindă digitală” pare să reflecte nu doar o controversă socială, ci și aceleași riscuri cibernetice ca aplicația originală.

O investigație realizată de TechCrunch a scos la iveală o serie de probleme alarmante care pun în pericol confidențialitatea utilizatorilor TeaOnHer.

Informații personale expuse și acces neautorizat la panoul de administrare

Potrivit surselor citate de TechCrunch, vulnerabilitatea majoră identificată în cadrul aplicației permitea oricui să acceseze date sensibile ale utilizatorilor, fără niciun fel de autentificare.

Printre informațiile expuse se numără numele de utilizator, adresele de e-mail, fotografii tip selfie și chiar copii ale permiselor de conducere încărcate în aplicație pentru verificare.

Mai grav este faptul că, în timpul investigației, jurnaliștii au găsit și datele de conectare (adresă de e-mail și parolă în text clar) ale fondatorului aplicației, Xavier Lampkin, care oferă acces direct la panoul de control al platformei.

Acest nivel de acces ar permite oricărui atacator să modifice conținutul aplicației, să șteargă conturi sau să acceseze întreaga bază de date.

Astfel de breșe ridică semne de întrebare serioase cu privire la maturitatea tehnologică a aplicației, dar și la etica dezvoltatorilor, în contextul în care securitatea digitală a devenit o prioritate esențială în industria tech, cu atât mai mult pentru aplicații care gestionează date sensibile și fotografii ale utilizatorilor.

Conținut spam și întrebări privind autenticitatea platformei

Pe lângă riscurile tehnice, TeaOnHer se confruntă și cu suspiciuni legate de calitatea și autenticitatea conținutului postat.

Utilizatorii au semnalat prezența unor postări spam care conțineau imagini nud ale unor femei, iar verificările arată că o parte semnificativă din conținutul aplicației este generat de conturi suspecte sau automate (boti).

În prezent, aplicația are aproximativ 53.000 de utilizatori, dar nu este clar câți dintre aceștia sunt reali. Mai mult, descrierea aplicației din App Store conține fragmente aproape identice cu cele din prezentarea aplicației Tea, sugerând că TeaOnHer ar putea fi un proiect făcut în grabă, fără o strategie clară de produs și fără standarde solide de dezvoltare.

În ciuda acestor probleme, aplicația a urcat rapid în topurile din categoria Lifestyle, ocupând locul doi imediat după Tea.

Acest fapt reflectă nu doar o curiozitate crescută a publicului față de aplicații de tip „naming and shaming”, ci și o polarizare a opiniilor privind responsabilitatea în dating-ul modern.

Ce urmează pentru TeaOnHer și cât de sigur mai este dating-ul online?

Pe fondul scandalurilor repetate privind expunerea datelor personale, comunitatea de utilizatori din jurul acestor aplicații devine din ce în ce mai vocală.

Lipsa transparenței în gestionarea breșelor de securitate și absența unor politici clare de moderare a conținutului ridică întrebări despre legalitatea și moralitatea unor astfel de platforme.

TeaOnHer nu a emis, până la acest moment, niciun comunicat oficial cu privire la problemele semnalate. De asemenea, nu este clar dacă Apple va interveni pentru a investiga aplicația sau pentru a o retrage temporar din App Store, așa cum a făcut în trecut cu alte aplicații problematice.

Pentru utilizatori, mesajul este clar: atenție sporită la ce informații partajezi online. Verificarea riguroasă a aplicațiilor, citirea politicilor de confidențialitate și utilizarea unui email dedicat pentru conturi de dating ar trebui să devină obiceiuri esențiale pentru oricine accesează platforme de acest gen.