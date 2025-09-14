Problema de matematică pe care orice elev de clasa a II-a o poate rezolva, dar care dă bătăi de cap adulţilor. Ai curaj să încerci?

O simplă problemă de matematică pentru clasa a II-a a devenit virală pe internet. Deși este ușor de rezolvat pentru copii, mulți adulți se încurcă în calcule și dau greș. Testează-ți logica și matematica de bază cu această provocare clasică.

Problema de matematică care pune la încercare adulții

Ana are trei coșuri cu mere. În primul coș sunt 10 mere, în al doilea coș sunt de două ori mai multe mere decât în primul, iar în al treilea coș sunt cu 5 mere mai puține decât în al doilea. Situația se complică când Ana mănâncă 4 mere din al treilea coș și 2 mere din primul. Întrebarea este: câte mere mai are Ana în total?

Mulți adulți tind să facă greșeli pentru că nu urmează pas cu pas cantitățile și modificările, dar, de fapt, problema este foarte simplă dacă se aplică o logică clară și ordine în calcule.

Calcul pas cu pas: câte mere avea Ana la început și câte îi mai rămân după ce a mâncat

1. Stabilirea cantităților inițiale:

Primul coș: 10 mere

Al doilea coș: de două ori mai multe decât primul → 2 × 10 = 20 mere

Al treilea coș: cu 5 mai puține decât al doilea → 20 – 5 = 15 mere

Total mere la început: 10 + 20 + 15 = 45 mere

2. Modificările după ce Ana mănâncă merele:

Din primul coș: 2 mere → rămân 10 – 2 = 8 mere

Din al treilea coș: 4 mere → rămân 15 – 4 = 11 mere

Al doilea coș rămâne neschimbat: 20 mere

Acești pași simpli arată că problema poate fi rezolvată printr-o abordare sistematică, fără a fi nevoie de cunoștințe matematice avansate.

Rezultatul final: total mere rămase

După ce Ana a mâncat merele, cantitățile din fiecare coș sunt:

Primul coș: 8 mere

Al doilea coș: 20 mere

Al treilea coș: 11 mere

Astfel, totalul merelor rămase este: 8 + 20 + 11 = 39 mere

Răspuns final: Ana mai are 39 mere

Această problemă a devenit un exemplu perfect pentru a demonstra că lucrurile simple pot părea complicate dacă nu sunt abordate pas cu pas.

Chiar și adulții pot fi puși la încercare de exerciții pe care copiii le rezolvă fără dificultate, ceea ce face ca astfel de provocări să fie extrem de populare pe internet și să stimuleze atenția, logica și gândirea rapidă a celor care încearcă să le rezolve.