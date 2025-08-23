Problema de matematică de clasa a II-a pe care mulţi adulţi nu o pot rezolva. „Şiragul are 29 de mărgele”

O problemă aparent simplă dintr-o culegere de matematică pentru clasa a II-a din România stârnește confuzie chiar și în rândul adulților. Enunțul, gândit pentru copii, implică logică și atenție la detalii, demonstrând că dificultățile nu apar neapărat la calcule, ci la înțelegerea exactă a cerinței.

Exercițiul de matematică pentru clasa a II-a care surprinde chiar și adulții

Problema sună astfel: Șiragul Irinei are 29 de mărgele în total, negre, albe și roșii. Mărgelele roșii sunt tot atâtea cât cele albe și mai multe decât cele negre. Întrebarea este: în total, mărgelele albe și negre nu pot fi:

A) 12

B) 15

C) 16

D) 18

E) 19

Rezolvarea implică analizarea combinațiilor posibile și verificarea condițiilor impuse. Deși pare simplu la prima vedere, mulți adulți ezită din cauza formulării și a relațiilor între numere. Răspunsul corect este 12, ceea ce demonstrează că logica și interpretarea atentă a enunțului sunt mai importante decât calculul pur.

Probleme cu ordinea unităților și cifrele

Un alt exemplu de dificultate în înțelegerea enunțului apare la problemele de clasa a III-a, care implică unități de ordin diferit. Aceasta presupune identificarea valorii fiecărei cifre în funcție de poziția sa în număr. Exemple:

a) Patru unități de ordinul patru, o unitate de ordinul trei, două unități de ordinul doi și șase unități de ordinul unu → 4126

b) Nouă unități de ordinul patru, trei unități de ordinul trei și două unități de ordinul întâi → 9302

c) Opt unități de ordinul trei, opt unități de ordinul doi, cinci unități de ordinul unu → 885

d) Șapte unități de ordinul patru, nouă unități de ordinul doi → 7090

În aceste probleme, o unitate de ordinul 4 reprezintă 1.000 (cifra miilor), ordinul 3 reprezintă 100 (cifra sutelor), ordinul 2 reprezintă 10 (cifra zecilor), iar ordinul 1 reprezintă 1 (cifra unităților).

De ce adulții se împiedică

Dificultatea acestor probleme nu constă în calcule complexe, ci în interpretarea corectă a enunțului și aplicarea logicii matematice de bază. Chiar și cei mai ”învățați” se pot încurca atunci când trebuie să descompună un număr în unități de ordin sau să respecte relațiile dintre elemente, cum este cazul mărgelelor din șirag.

Astfel de exerciții demonstrează că matematica poate fi provocatoare chiar și pentru adulți și că succesul depinde de atenția la detalii și înțelegerea logică, nu doar de abilitatea de a efectua operații numerice. Probleme aparent simple pot deveni adevărate provocări, dezvăluind importanța gândirii analitice în viața de zi cu zi.