Problema de clasa a patra îi pune în dificultate pe mulți adulți. Care este rezultatul corect al ecuației 10 ÷ 5 x 2 – 1?

O simplă problemă de matematică, aparent de nivelul clasei a patra, a reușit să stârnească dezbateri aprinse pe internet și să-i pună în dificultate chiar și pe adulți. Ecuația pare banală la prima vedere – 10 ÷ 5 x 2 – 1 –, însă ordinea corectă a efectuării operațiilor i-a făcut pe mulți să greșească rezultatul.

Care este ordinea corectă a efectuării operațiilor

Mulți oameni, deși au învățat regulile de bază la matematică în școală, recunosc că odată cu trecerea anilor au uitat detaliile esențiale. Fără o practică constantă, chiar și cele mai simple calcule pot deveni capcane logice. Așa s-a întâmplat și cu această ecuație, devenită virală pe rețelele sociale, unde utilizatorii au oferit răspunsuri diferite: unii au spus că rezultatul este 0, alții 4 sau chiar 1.

Totuși, adevărul este unul singur, iar cheia stă într-o regulă clasică a matematicii, pe care elevii o învață încă din ciclul primar: ordinea efectuării operațiilor.

Pentru a nu greși, trebuie reamintit principiul de bază, valabil în orice sistem matematic: Paranteze, Puteri, Înmulțire, Împărțire, Adunare și Scădere, în această ordine.

Pe scurt, întâi se rezolvă parantezele, apoi exponenții (dacă există), urmate de înmulțiri și împărțiri – care se efectuează de la stânga la dreapta, în ordinea în care apar. Abia după aceea se fac adunările și scăderile, tot de la stânga la dreapta.

Ecuația noastră este: 10 ÷ 5 x 2 – 1, Împărțirea se face prima, pentru că apare înainte de înmulțire: 10 ÷ 5 = 2.

Apoi înmulțirea: 2 x 2 = 4. La final, scăderea: 4 – 1 = 3. Prin urmare, rezultatul corect este 3.

Unde greșesc cel mai des oamenii

Cei mai mulți dintre cei care au ajuns la alte rezultate au confundat ordinea între înmulțire și împărțire. De exemplu, unii au început cu înmulțirea: 5 x 2 = 10, iar apoi au făcut 10 ÷ 10 – 1 = 0. Aceasta este însă o abordare greșită, pentru că regulile spun clar că înmulțirea și împărțirea au aceeași prioritate, iar operațiile se efectuează de la stânga la dreapta.

Alții au sărit direct la scădere sau au aplicat calculele „din ochi”, ceea ce a dus la confuzii. În realitate, ecuația este un exemplu simplu despre cât de important este să respectăm logica matematică, nu intuiția.

Această problemă aparent banală ne amintește cât de repede se pot estompa cunoștințele de bază atunci când nu le folosim. În plus, ne arată cât de ușor putem fi păcăliți de automatisme și cât de important este să ne reamintim regulile fundamentale.