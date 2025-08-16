Prioritatea de rampă, în 2025. Când se aplică regula din Codul Rutier şi când este ilegală

Codul Rutier se actualizează mai mereu cu noi norme pentru șoferi, însă sunt unele reguli de circulație de care unii conducători auto, mai ales cei tineri, nici nu au auzit. Una dintre aceste reguli este și vechea prioritate de rampă.

Cine are prioritatea de rampă

Tinerii șoferi, mai ales cei de la oraș, fac școala de șoferi mergând numai pe drumuri și străzi drepte, iar instructorii nici nu au ocazia să îi învețe practic ce este regula de prioritate în rampă. De-abia după ce își iau permisul și ajung pe la munte, șoferii se văd puși în fața faptului împlinit, atunci când urcă sau coboară un drum aflat în pantă.

De multe ori, șoferii nu știu cine are prioritate de rampă și când se acordă aceasta. Ei bine, necunoașterea regulilor de circulație poate duce la blocaje sau chiar accidente.

Ce este prioritatea de rampă

Conform Codului Rutier actualizat, prioritate are cel care urcă, dacă banda sa de mers e blocată.

Așadar, dacă te afli în partea de sus a unei pante, iar un alt vehicul aflat în urcare trebuie să intre pe banda ta pentru a depăși un obstacol, ești obligat să oprești și să-i permiți trecerea. Această manevră nu e considerată depășire, atâta timp cât obstacolul este imobil, cum ar fi o groapă, un copac căzut sau o mașină oprită.

Regula de rampă se anulează însă atunci când rampa reprezintă un drum îngust, unde nu încap două mașini. În acest caz, Codul Rutier vine cu noi reguli, total diferite.

„În cazul vehiculelor de aceeaşi categorie, obligaţia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care urcă, cu excepţia cazului când este mai uşor şi există condiţii pentru conducătorul care coboară să execute această manevră, mai ales atunci când se află aproape de un refugiu”, se precizează în Art. 127 (2) din Regulamentul de aplicare a Legii 195/2002.