Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025

Regulile de circulație din România au fost mereu un subiect care stârnește dezbateri, mai ales atunci când vine vorba despre prioritate în intersecții. Mulți șoferi se întreabă dacă, în orice situație, vehiculele care circulă pe un drum național au întâietate. Codul Rutier din 2025 clarifică aceste aspecte, stabilind norme precise atât pentru intersecțiile nedirijate, cât și pentru drumurile înguste, unde spațiul nu permite trecerea simultană a două mașini.

Cum se acordă prioritatea în intersecțiile nedirijate

Codul Rutier precizează că intersecțiile se împart în două mari categorii: dirijate și nedirijate. În cazul celor dirijate, ordinea de trecere este stabilită prin semnalele polițistului, prin semafoare, indicatoare rutiere sau marcaje. Atunci când lipsesc aceste elemente, vorbim de intersecții nedirijate, unde se aplică regula clasică: șoferul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă.

„La intersecțiile cu circulație nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă, în condițiile stabilite prin regulament”, prevede Art. 57 din OUG 195/2002.

De asemenea, regulile sunt clare și atunci când două drumuri de aceeași categorie se intersectează: mașina din dreapta are prioritate, după cum se menționează și în Art. 129 (2) din regulamentul de aplicare al OUG 195/2002.

Ce se întâmplă pe drumurile înguste

Un alt punct sensibil pentru șoferi îl reprezintă drumurile strâmte sau în pantă. Pentru vehiculele de mare tonaj, cum sunt camioanele, manevrele de mers înapoi sau întoarcerea sunt mult mai dificile. Din acest motiv, Codul Rutier 2025 prevede că în astfel de situații, vehiculele din categoria superioară au prioritate.

Astfel, un autoturism trebuie să acorde trecerea unui camion, iar atât mașinile mici, cât și camioanele sunt obligate să lase prioritate vehiculelor de transport persoane, precum autobuzele sau microbuzele.

„În cazul vehiculelor de aceeaşi categorie, obligaţia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care urcă, cu excepţia cazului când este mai uşor şi există condiţii pentru conducătorul care coboară să execute această manevră, mai ales atunci când se află aproape de un refugiu”, se menționează în Art. 127 (2) din Regulamentul de aplicare a Legii 195/2002.

Drumurile naționale și prioritatea în intersecții

Întrebarea dacă un vehicul aflat pe un drum național are întotdeauna prioritate primește un răspuns clar din partea legislației. Codul Rutier stabilește că, într-o intersecție nedirijată, șoferii care pătrund de pe un drum județean, comunal sau local trebuie să cedeze trecerea vehiculelor aflate deja pe drumul național.

Aceeași regulă se aplică și pentru alte categorii de drumuri: la intrarea de pe un drum comunal pe unul județean, prioritate are vehiculul aflat pe drumul județean. În mod similar, de pe un drum local, șoferii trebuie să acorde prioritate celor care circulă pe drumurile superioare, fie ele comunale, județene sau naționale.

Alte situații în care șoferii sunt obligați să cedeze trecerea

Codul Rutier din 2025 enumeră mai multe cazuri specifice:

la pătrunderea într-un sens giratoriu, vehiculul care intră trebuie să cedeze trecerea celor care circulă deja în interior;

în pantă, conducătorul care coboară are obligația de a lăsa prioritate celui care urcă, dacă pe sensul acestuia din urmă se află un obstacol;

la ieșirea de pe o proprietate privată către drumul public, indiferent de direcție, șoferul trebuie să acorde prioritate vehiculelor aflate pe drum;

la virajele spre stânga sau dreapta, conducătorii auto sunt obligați să cedeze bicicliștilor aflați pe piste special amenajate;

pietonii care traversează pe trecere, semnalizată corespunzător sau la culoarea verde a semaforului, au prioritate absolută.

Prin urmare, deși circulația pe un drum național oferă prioritate față de drumurile inferioare, șoferii trebuie să țină cont și de celelalte reguli stabilite de Codul Rutier, pentru a evita confuziile și situațiile periculoase în trafic.