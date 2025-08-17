Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
17 aug. 2025 | 07:59
de Filon Stan

Prioritate la colț de stradă fără marcaje: ce spune Codul Rutier 2025 și cine are dreptul de trecere. Regula pe care mulți o ignoră

UTILE
Prioritate la colț de stradă fără marcaje: ce spune Codul Rutier 2025 și cine are dreptul de trecere. Regula pe care mulți o ignoră
Cine are prioritate în intersecțiile nesemaforizate? Poti ramane fara permis

Atât șoferii, cât și pietonii trebuie să cunoască regulile de circulație din intersecțiile nesemaforizate. În caz contrar, pot fi accidentați grav sau pot rămâne fără permis de conducere pentru o lungă perioadă, când vorbim despre șoferi.

Cine are prioritate în intersecțiile nesemaforizate

Așa cum se știe, conducătorii auto sunt obligați să oprească și să acorde prioritate pietonilor atunci când semaforul pietonal este verde, iar cel destinat vehiculelor este roșu sau galben intermitent, la orice trecere de pietoni marcată și semnalizată corespunzător.

Aceeași regulă se aplică și în cazul semaforului verde-intermitent, care permite șoferilor virajul la dreapta, dar  numai după ce conducătorul auto acordă prioritate pietonilor și celorlalți participanți la trafic.

Pietonii trebuie să cunoască legislația rutieră

În același timp, pietonii nu pot traversa oricum. Ei sunt obligați să folosească doar trecerile marcate și semnalizate, să respecte semaforul și să traverseze doar pe culoarea verde și, foarte important, să se asigure înainte de a păși pe carosabil că au fost observați de șoferi și că aceștia au oprit.

Codul Rutier, prin articolul 72, alineatul 4, stabilește clar că pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise sau la culoarea roșie a semaforului poartă întreaga răspundere, dacă șoferul respecta regulile.

Ei bine, adevăratele probleme apar pe drumurile unde nu există treceri pentru pietoni, iar situația este frecvent întâlnită nu doar la sate, ci și pe străzile mai mici din orașe.

Cum se traversează la colț de stradă, dacă nu există trecere pentru pietoni

În aceste cazuri, traversarea se poate face pe la colțul străzii, dar, spre deosebire de trecerile marcate, aici prioritatea aparține autovehiculelor. Legea prevede că pietonii pot traversa în aceste zone doar perpendicular pe axa drumului și numai după ce s-au asigurat că nu există pericol pentru ei sau pentru ceilalți participanți la trafic.

Astfel, conform regulilor rutiere din 2025, la trecerea de pietoni prioritatea aparține pietonilor, însă la colțul străzii prioritatea revine șoferilor. În cazul unui accident, răspunderea depinde de respectarea regulilor: pietonul este singurul vinovat dacă a traversat neregulamentar și șoferul a condus corect, dar vinovăția poate fi împărțită dacă șoferul era băut, drogat sau circula cu viteză peste limita legală.

