Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 21:15
de Badea Violeta

Prințul William, victorie în instanță. A câștigat procesul cu revista Paris Match pentru încălcarea vieții private

Casa Regală
Prințul William, victorie în instanță. A câștigat procesul cu revista Paris Match pentru încălcarea vieții private
3imagini
Printul William. Sursa foto: Profimedia

Prințul William și soția sa, Kate Middleton, au obținut o nouă victorie judiciară împotriva presei tabloide, după ce o revistă franceză le-a invadat intimitatea. Paris Match a publicat fotografii realizate pe ascuns în timpul unei vacanțe private în Alpi, surprinzându-i pe cei doi și pe copiii lor. Instanța a obligat publicația să recunoască public încălcarea vieții private, marcând un nou episod în lupta familiei regale pentru protejarea intimității.

Ce a declanșat procesul cu Paris Match

Procesul a fost inițiat în aprilie, la câteva zile după apariția imaginilor în revistă. Fotografiile, realizate de paparazzi, au surprins familia princiară în vacanță, departe de ochii publicului și fără legătură cu activitățile oficiale ale monarhiei britanice.

”Prinţul şi Prinţesa de Wales sunt hotărâţi să îşi protejeze timpul petrecut în familie şi să se asigure că copiii lor pot creşte fără a fi supuşi unei supravegheri şi interferenţe nejustificate”, a precizat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Revista a publicat joi notificarea judecătorească prin care admite încălcarea dreptului la viață privată, așa cum a decis instanța. Interesant este că William și Kate nu au solicitat despăgubiri financiare, ci doar publicarea recunoașterii oficiale a greșelii.

Vezi și:
O nouă criză în familia regală: Regele Charles și Prințul William nu-și mai vorbesc
Prințul William vrea să schimbe monarhia din temelii. Mărturisirea dureroasă pe care a făcut-o despre Harry: „Sper să nu ne întoarcem la vremurile alea”

De ce este cazul important pentru casa regală britanică

Prințul William este recunoscut pentru atitudinea fermă față de protejarea vieții private, mai ales după experiențele dificile trăite în copilărie, marcate de urmărirea agresivă a presei asupra mamei sale, Prințesa Diana.

În 1997, aceasta a murit într-un accident la Paris în timp ce era urmărită de paparazzi, un eveniment care a lăsat o amprentă profundă asupra fiului ei cel mare.

Pentru cuplul princiar, decizia instanței reprezintă o reafirmare a dreptului la intimitate, nu doar pentru ei, ci mai ales pentru cei trei copii ai lor — prinții George și Louis, și prințesa Charlotte — cărora le oferă o copilărie cât mai normală, departe de lumina necontrolată a mediilor tabloid.

Au mai existat incidente similare?

Nu este prima dată când publicații franceze încalcă intimitatea membrilor familiei regale britanice. În 2012, revista Closer a fost condamnată după ce a publicat fotografii cu Kate Middleton topless, realizate de la distanță în timpul unei vacanțe private.

De asemenea, William și soția sa au fost anterior victime ale interceptării telefonice, iar prințul a ajuns la o înțelegere cu News Group Newspapers.

În timp ce Paris Match nu a oferit comentarii suplimentare, decizia instanței transmite un mesaj ferm cu privire la limitele pe care presa trebuie să le respecte.

Familia regală își continuă astfel demersurile pentru a păstra echilibrul delicat între obligațiile publice și dreptul fundamental la viață privată, protejând liniștea familială.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar și-a salvat fiica din explozie. Copila de 10 ani a rămas acum orfană
Bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar și-a salvat fiica din explozie. Copila de 10 ani a rămas acum orfană
Ministrul de Externe: o altă țară va înlocui militarii americani retrași din România. „Vom avea o prezență NATO întărită”
Ministrul de Externe: o altă țară va înlocui militarii americani retrași din România. „Vom avea o prezență NATO întărită”
UE vrea să impună platformelor Google, Facebook, X și TikTok detectarea și contracararea amenințărilor hibride și a dezinformării
UE vrea să impună platformelor Google, Facebook, X și TikTok detectarea și contracararea amenințărilor hibride și a dezinformării
Accident grav în județul Mureș: două mașini s-au ciocnit, 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Accident grav în județul Mureș: două mașini s-au ciocnit, 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Primul robot umanoid casnic pe care îl poți cumpăra îți face treaba în locul tău, dar vine cu un risc pentru intimitate
Primul robot umanoid casnic pe care îl poți cumpăra îți face treaba în locul tău, dar vine cu un risc pentru intimitate
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Revista presei
Adevarul
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...