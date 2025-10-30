Prințul William, victorie în instanță. A câștigat procesul cu revista Paris Match pentru încălcarea vieții private

Prințul William și soția sa, Kate Middleton, au obținut o nouă victorie judiciară împotriva presei tabloide, după ce o revistă franceză le-a invadat intimitatea. Paris Match a publicat fotografii realizate pe ascuns în timpul unei vacanțe private în Alpi, surprinzându-i pe cei doi și pe copiii lor. Instanța a obligat publicația să recunoască public încălcarea vieții private, marcând un nou episod în lupta familiei regale pentru protejarea intimității.

Ce a declanșat procesul cu Paris Match

Procesul a fost inițiat în aprilie, la câteva zile după apariția imaginilor în revistă. Fotografiile, realizate de paparazzi, au surprins familia princiară în vacanță, departe de ochii publicului și fără legătură cu activitățile oficiale ale monarhiei britanice.

”Prinţul şi Prinţesa de Wales sunt hotărâţi să îşi protejeze timpul petrecut în familie şi să se asigure că copiii lor pot creşte fără a fi supuşi unei supravegheri şi interferenţe nejustificate”, a precizat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Revista a publicat joi notificarea judecătorească prin care admite încălcarea dreptului la viață privată, așa cum a decis instanța. Interesant este că William și Kate nu au solicitat despăgubiri financiare, ci doar publicarea recunoașterii oficiale a greșelii.

De ce este cazul important pentru casa regală britanică

Prințul William este recunoscut pentru atitudinea fermă față de protejarea vieții private, mai ales după experiențele dificile trăite în copilărie, marcate de urmărirea agresivă a presei asupra mamei sale, Prințesa Diana.

În 1997, aceasta a murit într-un accident la Paris în timp ce era urmărită de paparazzi, un eveniment care a lăsat o amprentă profundă asupra fiului ei cel mare.

Pentru cuplul princiar, decizia instanței reprezintă o reafirmare a dreptului la intimitate, nu doar pentru ei, ci mai ales pentru cei trei copii ai lor — prinții George și Louis, și prințesa Charlotte — cărora le oferă o copilărie cât mai normală, departe de lumina necontrolată a mediilor tabloid.

Au mai existat incidente similare?

Nu este prima dată când publicații franceze încalcă intimitatea membrilor familiei regale britanice. În 2012, revista Closer a fost condamnată după ce a publicat fotografii cu Kate Middleton topless, realizate de la distanță în timpul unei vacanțe private.

De asemenea, William și soția sa au fost anterior victime ale interceptării telefonice, iar prințul a ajuns la o înțelegere cu News Group Newspapers.

În timp ce Paris Match nu a oferit comentarii suplimentare, decizia instanței transmite un mesaj ferm cu privire la limitele pe care presa trebuie să le respecte.

Familia regală își continuă astfel demersurile pentru a păstra echilibrul delicat între obligațiile publice și dreptul fundamental la viață privată, protejând liniștea familială.