Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu a atras atenţia tuturor şi pe bună dreptate. Foto

Kate Middleton și-a făcut apariția într-o manieră surprinzătoare la un eveniment marcat de emoție și tradiție, la trei ani de la dispariția Reginei Elisabeta a II-a. Prințesa de Wales a impresionat nu doar prin prezența sa alături de Prințul William, ci și prin alegerea vestimentară, o rochie în carouri care trimite la istoria și simbolurile familiei regale britanice. Apariția vine după recenta controversă legată de schimbarea de look a prințesei, însă de această dată atenția a fost captată de alt detaliu.

Semnificația carourilor în tradiția regală

Ținuta purtată de Kate Middleton, semnată de creatoarea Alessandra Rich, nu a fost întâmplătoare. Rochia midi în carouri, cunoscută sub numele de tartan, este un simbol istoric al Scoției, datând din secolul al XVI-lea.

Inițial purtat pentru a reprezenta identitatea fiecărui clan, modelul a fost transformat, în timp, într-un emblema națională asociată cu regalitatea scoțiană.

De-a lungul secolelor, tartanul a devenit un element de patrimoniu cultural, iar aristocrația britanică l-a consacrat drept un simbol al tradiției și continuității, relatează revista ”¡HOLA!”.

Literatura, dar și figuri marcante precum Sir Walter Scott, au contribuit la popularizarea lui în întreaga lume. Astfel, alegerea Prințesei de Wales poate fi interpretată ca un gest de respect față de istorie și de moștenirea culturală pe care familia regală o păstrează vie.

Legătura dintre tartan și familia regală britanică

De-a lungul anilor, familia regală a demonstrat în repetate rânduri afinitatea pentru tartan. Regina Elisabeta a II-a obișnuia să își completeze garderoba cu articole vestimentare inspirate de tartanul Balmoral, legat de reședința sa din Scoția. Totodată, Prințesa Diana și Prințul Charles au purtat adesea tartan în contexte oficiale, la nunți sau ceremonii tradiționale.

Astăzi, tartanul este revalorizat și de industria modei internaționale. Designerii de renume, de la Vivienne Westwood la JW Anderson, l-au transformat într-o piesă iconică reinterpretată prin croiuri moderne și stiluri eclectice. Alegerea lui Kate Middleton consolidează această tendință, oferind un exemplu de echilibru între tradiție și actualitate.

Omagiul Reginei Elisabeta a II-a la Women’s Institute

Evenimentul la care au participat Kate Middleton și Prințul William a avut loc la sediul local al Women’s Institute din Sunningdale, Berkshire.

Cei doi au ascultat povești și amintiri legate de Regina Elisabeta a II-a, care a fost membră a organizației timp de peste opt decenii. Vizita a fost încărcată de emoție și a reafirmat legătura strânsă a familiei regale cu comunitățile din Regat. Prin ținuta sa, Kate Middleton nu doar că a adus un omagiu tradiției scoțiene, ci și moștenirii regale a Elisabetei a II-a.

Apariția sa elegantă demonstrează, încă o dată, atenția pentru detalii și capacitatea de a transmite mesaje subtile prin alegerile vestimentare. Într-un moment în care fiecare gest este analizat, rochia în carouri a reușit să devină piesa centrală a unei apariții de neuitat.