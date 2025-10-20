Ultima ora
Victimele exploziei din Rahova, în stare stabilă după intervențiile chirurgicale. Adolescenta de 17 ani este conștientă și cooperantă
20 oct. 2025 | 11:37
de Badea Violeta

ACTUALITATE
Primul spital privat care ar putea fi închis de autoritățile din România. Nereguli grave după moartea tinerei de 29 de ani la Constanța
Autoritatile din Romania pot inchide primul spital privat. Sursa foto: Facebook

Tragedia Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a murit la scurt timp după ce și-a adus pe lume primul copil la spitalul privat Armonia din Constanța, a declanșat controale stricte din partea autorităților. Descoperirea unor posibile nereguli administrative și lipsa unor dovezi privind probele de autocontrol au pus sub semnul întrebării siguranța unității medicale.

Spital privat din România, vizat de autorități pentru închidere

Soțul Mădălinei susține că a fost pus să semneze în numele soției un refuz pentru histerectomie, în timp ce aceasta sângera pe masa de naștere.

”M-au pus să semnez o foaie A4, cum că noi ne asumăm să nu primim histerectomie și că ne asumăm chiar și decesul. Eu să scriu în numele dânsei, să semnez.

În stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnule doctor, nu am spus că nu vrem, domnule doctor, are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, că am mai vrea copii, dacă nu, nu riscăm viața ei.

Nu, dar semnați ca să fie semnat și noi o rupem după aia. N-am mai gândit. Puneți-vă în situația mea.”, a spus bărbatul, potrivit Digi24.

Pe hârtia respectivă scria: ”Subsemnatul L. Mădălina refuz intervenția chirurgicală de histerectomie de necesitate, pe propria răspundere. Menționez că mi-au fost explicate riscurile, inclusiv cel de deces.”

Jurnalista Carla Cristina Tănasie se întreabă dacă medicii au dorit să se acopere legal cu semnături, deși Mădălina nu semnase pentru această procedură în cadrul internării.

De ce ar putea fi închis spitalul privat din Constanța

Ministerul Sănătății a transmis că spitalul Armonia nu a putut face dovada buletinelor de analiză pentru toate probele de autocontrol, conform planului anual privind prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Inspectorii sanitari au aplicat o sancțiune de 30.000 de lei, iar ministrul Alexandru Rogobete a dispus extinderea controlului și verificarea modului de autorizare a clinicii. În paralel, Corpul de Control de la nivelul DSP Constanța verifică documentația unității pentru posibila suspendare sau închidere.

Reprezentanții spitalului afirmă însă că unitatea are secție ATI complet funcțională, autorizația de funcționare a fost reînnoită în martie 2025 și că transferul pacientei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a fost necesar pentru intervenții multidisciplinare complexe.

Cum se desfășoară ancheta și ce urmează pentru familia victimei

Ministerul Sănătății și DSP Constanța analizează toate aspectele legate de autorizare, echipamente și conduita medicală. Colegiul Medicilor din România va evalua activitatea terapeutică a personalului implicat.

Între timp, familia Mădălinei rămâne devastată, iar comunitatea a urmărit cazul cu mare atenție, cerând clarificări și măsuri pentru siguranța viitoarelor paciente. Tragedia scoate în evidență importanța verificărilor stricte în unitățile medicale private și a transparenței în procedurile critice de urgență.

Autoritățile urmează să stabilească dacă spitalul Armonia poate continua activitatea sau dacă va fi suspendat până la remedierea deficiențelor.

