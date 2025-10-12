Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
12 oct. 2025 | 11:42
de Daoud Andra

Noi informații în cazul tinerei moarte la Constanța: soțul voia șase copii, iar cuplul ar fi refuzat intervențiile chirurgicale din motive religioase

Social
Noi informații în cazul tinerei moarte la Constanța: soțul voia șase copii, iar cuplul ar fi refuzat intervențiile chirurgicale din motive religioase
FOTO: Facebook

Cazul tinerei decedate la scurt timp după ce a născut într-un spital privat din Constanța continuă să stârnească emoție și controverse. Pe măsură ce ancheta avansează, ies la iveală noi detalii despre circumstanțele dramatice în care femeia, originară din Giurgiu, și-a pierdut viața, dar și despre deciziile medicale și personale care au precedat tragedia.

Noi detalii în cazul tragediei de la Constanța

Colegiul Medicilor a deschis o anchetă, iar Direcția de Sănătate Publică Constanța verifică documentele medicale și procedurile urmate de personalul sanitar. Deocamdată, autoritățile încearcă să stabilească în ce măsură refuzul pacientei și al soțului de a accepta intervențiile chirurgicale recomandate a contribuit la deznodământul fatal.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, femeia făcuse o fertilizare in vitro și dorea cu orice preț să nască natural. Ea ar fi fost refuzată de mai multe clinici din București, din cauza trombofiliei – o afecțiune care crește semnificativ riscul de complicații în sarcină. În cele din urmă, a ales spitalul privat din Constanța, care i-ar fi acceptat dorința de a naște pe cale naturală.

Vezi și:
Răsturnare de situaţie în cazul tinerei care a murit după naştere, în Constanţa. Soţul acuză că a fost obligat să semneze un act: „Nu riscăm viaţa ei”
RO-Alert de inundații în județul Constanța. Locuitorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru evacuare

Pacienta completase și un plan de naștere, document prin care a menționat explicit că refuză operația cezariană și orice altă intervenție medicală neprevăzută. Soțul său, potrivit martorilor, ar fi insistat ca medicii să facă tot posibilul „pentru a proteja uterul”, explicând că își dorea „șase copii”.

Pacienta și soțul ei ar fi refuzat vehement operația

Nașterea a decurs inițial fără incidente, însă, la scurt timp după expulzia fătului, femeia a început să piardă o cantitate mare de sânge și cheaguri. Echipa medicală a constatat că era vorba despre o hemoragie severă, care necesita o intervenție chirurgicală de urgență – histerectomie (îndepărtarea uterului) – singura procedură ce i-ar fi putut salva viața.

Reprezentanții spitalului privat au declarat că pacienta și soțul ei au refuzat categoric operația, asumându-și riscurile, inclusiv posibilitatea decesului.

„Pacienta și soțul au refuzat această operație, asumându-și toate riscurile, inclusiv acela al decesului”, au precizat oficialii unității medicale. Totuși, văzând că starea femeii se agravează, medicii au convocat o comisie internă și au decis să intervină chirurgical, considerând situația o urgență vitală. Din păcate, pacienta nu a mai putut fi salvată.

Surse apropiate anchetei susțin că soțul femeii ar fi refuzat și recomandarea pentru cezariană, atât la clinicile din București, cât și la Constanța, pe motiv că această operație ar fi afectat capacitatea viitoare de reproducere a soției sale. „El își dorea șase copii și le-a cerut medicilor să protejeze uterul soției sale”, au precizat aceleași surse.

Refuzul ar fi avut la bază motive religioase

Spitalul privat a confirmat că dispune de o secție ATI, însă doar la nivel minim – cu trei paturi –, și că are contract cu Spitalul Județean Constanța pentru transferul cazurilor grave. De asemenea, există și o unitate de transfuzie sanguină în cadrul clinicii, ceea ce înseamnă că personalul avea mijloacele de bază pentru intervenții de urgență.

În prezent, Colegiul Medicilor și DSP Constanța investighează atât conduita medicală, cât și circumstanțele în care au fost luate deciziile privind refuzul intervențiilor.

Surse apropiate familiei spun că motivele refuzului ar putea fi de natură religioasă, însă această ipoteză urmează să fie verificată în cadrul anchetei oficiale. Copilul născut este în stare bună, dar rămâne în îngrijirea medicilor, în timp ce autoritățile încearcă să afle dacă tragedia putea fi evitată.

Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
Recomandări
Ce înseamnă cuvântul „abject” și de ce e adesea folosit greșit
Ce înseamnă cuvântul „abject” și de ce e adesea folosit greșit
Un bot AI a devenit milionar în cripto, acum vrea să devină și om
Un bot AI a devenit milionar în cripto, acum vrea să devină și om
Tabel: Cât te costă lunar o mașină electrică față de una pe benzină sau motorină. Calcul complet cu taxe și asigurări
Tabel: Cât te costă lunar o mașină electrică față de una pe benzină sau motorină. Calcul complet cu taxe și asigurări
Windows 10 rămâne fără suport, iar PC-urile devin vulnerabile. Iată ce ai de făcut acum
Windows 10 rămâne fără suport, iar PC-urile devin vulnerabile. Iată ce ai de făcut acum
În viteza întâi sau ”pe liber” – cum trebuie să îți ții mașina când ești primul la semafor. Așa eviți o vizită costisitoare la service
În viteza întâi sau ”pe liber” – cum trebuie să îți ții mașina când ești primul la semafor. Așa eviți o vizită costisitoare la service
Cum formatezi și resetezi în siguranță Switch sau Switch 2 înainte de vânzare
Cum formatezi și resetezi în siguranță Switch sau Switch 2 înainte de vânzare
Donald Trump a făcut al doilea control medical. Ce au scris medicii în raportul despre starea sa cardiacă
Donald Trump a făcut al doilea control medical. Ce au scris medicii în raportul despre starea sa cardiacă
Pensia rușinoasă a Marinelei Chelaru, după o viață întreagă pe scenă. Spunea că banii nu-i ajung nici de mâncare
Pensia rușinoasă a Marinelei Chelaru, după o viață întreagă pe scenă. Spunea că banii nu-i ajung nici de mâncare
Revista presei
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele mai gustoase preparatelor
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Playtech Știri
Zodiile cu mare noroc financiar în săptămâna 13-19 octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Iniţiativa este cuvântul momentului pentru nativii Berbec
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...