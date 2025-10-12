Noi informații în cazul tinerei moarte la Constanța: soțul voia șase copii, iar cuplul ar fi refuzat intervențiile chirurgicale din motive religioase

Cazul tinerei decedate la scurt timp după ce a născut într-un spital privat din Constanța continuă să stârnească emoție și controverse. Pe măsură ce ancheta avansează, ies la iveală noi detalii despre circumstanțele dramatice în care femeia, originară din Giurgiu, și-a pierdut viața, dar și despre deciziile medicale și personale care au precedat tragedia.

Noi detalii în cazul tragediei de la Constanța

Colegiul Medicilor a deschis o anchetă, iar Direcția de Sănătate Publică Constanța verifică documentele medicale și procedurile urmate de personalul sanitar. Deocamdată, autoritățile încearcă să stabilească în ce măsură refuzul pacientei și al soțului de a accepta intervențiile chirurgicale recomandate a contribuit la deznodământul fatal.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, femeia făcuse o fertilizare in vitro și dorea cu orice preț să nască natural. Ea ar fi fost refuzată de mai multe clinici din București, din cauza trombofiliei – o afecțiune care crește semnificativ riscul de complicații în sarcină. În cele din urmă, a ales spitalul privat din Constanța, care i-ar fi acceptat dorința de a naște pe cale naturală.

Pacienta completase și un plan de naștere, document prin care a menționat explicit că refuză operația cezariană și orice altă intervenție medicală neprevăzută. Soțul său, potrivit martorilor, ar fi insistat ca medicii să facă tot posibilul „pentru a proteja uterul”, explicând că își dorea „șase copii”.

Pacienta și soțul ei ar fi refuzat vehement operația

Nașterea a decurs inițial fără incidente, însă, la scurt timp după expulzia fătului, femeia a început să piardă o cantitate mare de sânge și cheaguri. Echipa medicală a constatat că era vorba despre o hemoragie severă, care necesita o intervenție chirurgicală de urgență – histerectomie (îndepărtarea uterului) – singura procedură ce i-ar fi putut salva viața.

Reprezentanții spitalului privat au declarat că pacienta și soțul ei au refuzat categoric operația, asumându-și riscurile, inclusiv posibilitatea decesului.

„Pacienta și soțul au refuzat această operație, asumându-și toate riscurile, inclusiv acela al decesului”, au precizat oficialii unității medicale. Totuși, văzând că starea femeii se agravează, medicii au convocat o comisie internă și au decis să intervină chirurgical, considerând situația o urgență vitală. Din păcate, pacienta nu a mai putut fi salvată.

Surse apropiate anchetei susțin că soțul femeii ar fi refuzat și recomandarea pentru cezariană, atât la clinicile din București, cât și la Constanța, pe motiv că această operație ar fi afectat capacitatea viitoare de reproducere a soției sale. „El își dorea șase copii și le-a cerut medicilor să protejeze uterul soției sale”, au precizat aceleași surse.

Refuzul ar fi avut la bază motive religioase

Spitalul privat a confirmat că dispune de o secție ATI, însă doar la nivel minim – cu trei paturi –, și că are contract cu Spitalul Județean Constanța pentru transferul cazurilor grave. De asemenea, există și o unitate de transfuzie sanguină în cadrul clinicii, ceea ce înseamnă că personalul avea mijloacele de bază pentru intervenții de urgență.

În prezent, Colegiul Medicilor și DSP Constanța investighează atât conduita medicală, cât și circumstanțele în care au fost luate deciziile privind refuzul intervențiilor.

Surse apropiate familiei spun că motivele refuzului ar putea fi de natură religioasă, însă această ipoteză urmează să fie verificată în cadrul anchetei oficiale. Copilul născut este în stare bună, dar rămâne în îngrijirea medicilor, în timp ce autoritățile încearcă să afle dacă tragedia putea fi evitată.