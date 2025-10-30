Primul robot umanoid casnic pe care îl poți cumpăra îți face treaba în locul tău, dar vine cu un risc pentru intimitate

Cine n-a visat la un ajutor pentru treburile casnice care să nu obosească, să nu întârzie și să nu ceară pauză de masă? Dacă ar fi și gratuit, ar fi perfect – dar tehnologia încă nu a ajuns acolo. În schimb, apare o noutate tentantă: un robot umanoid casnic pe care chiar îl poți cumpăra. Prețul este, ce-i drept, piperat, dar nu „mănâncă”, nu „bea” și nu are tarif la zi, iar promisiunea e clară: îți câștigă timp și îți ordonează casa la comandă.

Desigur, nu e doar lapte și miere. Pe lângă lista de lucruri utile pe care le poate face, există și un potențial cost invizibil: intimitatea. Mai jos explicăm pe scurt ce știe robotul să facă în viața de zi cu zi, cât costă și care sunt riscurile reale pe care trebuie să le ai în vedere înainte să-l lași să „vadă” înăuntrul casei tale.

Anunțat de compania americană 1X Home Robots, NEO este prezentat drept primul robot umanoid casnic „gata de consum”, capabil să preia o gamă largă de treburi din locuință, de la împăturit rufe și organizat rafturi până la ordonat camerele la comandă vocală sau dintr-un click. Pe cât de promițătoare sună utilitatea, pe atât de serioase sunt întrebările privind confidențialitatea, după ce testări independente au semnalat că unele sarcini ar putea necesita intervenția unui operator uman care „vede” prin ochii robotului.

Ce știe să facă NEO și cât costă

NEO este alimentat de un model lingvistic de mari dimensiuni (LLM), ceea ce înseamnă că poate învăța preferințele proprietarului, își poate aminti obiceiuri și poate oferi sugestii, de la idei de meniuri până la reamintiri pentru zile de naștere. 1X spune că robotul poate fi instruit ulterior pentru noi sarcini, în sesiuni asistate de angajații companiei, care se ocupă de programarea necesară pentru „învățarea” corectă a pașilor.

La nivel de hardware, NEO vine cu Wi-Fi, Bluetooth și un sistem audio în trei trepte, compania prezentându-l inclusiv ca pe un mic centru de divertisment mobil pentru acasă. Mâinile sale antropomorfe pot ridica peste 68 kg și transporta până la 25 kg în mers, potrivit producătorului, ceea ce deschide scenarii practice de la mutat cutii până la rearanjat obiecte voluminoase în casă.

Modelul de comercializare este dublu: achiziție directă, la un preț de aproximativ 20.000 de dolari, sau abonament de circa 499 de dolari pe lună. Lansarea pentru public va începe în 2026 în Statele Unite, cu extindere planificată pe alte piețe începând din 2027. Între timp, piața se animează: Figure AI a prezentat propriul robot casnic (Figure 03), însă fără precomenzi deschise, iar în zona non-umanoizilor apar roboți specializați, precum aspiratoarele inteligente care combină curățenia cu monitorizarea animalelor de companie.

Unde apare riscul de intimitate și ce spune compania

Un material de testare publicat în presa americană a notat că, în anumite situații, NEO ar putea fi controlat de la distanță de un operator uman al companiei pentru a finaliza corect sarcinile. În practică, asta înseamnă că, atunci când robotul se lovește de ambiguități sau de un context pe care nu îl „înțelege” suficient, un angajat poate prelua temporar controlul, inclusiv acces vizual la interiorul locuinței. Șeful companiei a explicat că datele de utilizare sunt necesare pentru îmbunătățirea sistemului, promițând că obiectivul este reducerea treptată a intervențiilor umane pe măsură ce modelele învață.

Această abordare ridică, însă, teme clasice de protecție a vieții private: cine vede exact ce se transmite, cum sunt anonimizate fluxurile video, cât timp se păstrează datele și cum poate utilizatorul limita sau dezactiva teleoperarea. În lipsa unor garanții auditate independent, proprietarii interesați ar trebui să caute setări explicite de confidențialitate, loguri de acces clare, posibilitatea de a bloca sesiunile de control la distanță și opțiuni de ștergere a datelor. 1X promovează viziunea „science-fiction devenită realitate”, în care robotul îți eliberează timpul pentru lucruri plăcute, dar responsabilitatea rămâne la cumpărătorul informat, care pune în balanță confortul cu transparența tehnologică.

În ansamblu, NEO marchează un pas vizibil în cursa pentru „robotul casnic” util în viața reală, nu doar în demo-uri spectaculoase. Dacă promisiunile privind priceperea în gospodărie se confirmă, adevărata bătălie se va da pe terenul încrederii: control local, confidențialitate by-design și limite ferme pentru intervenția umană din afara casei.