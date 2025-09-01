Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 17:38
de Ozana Mazilu

Primul mare domeniu pus la încercare de inteligența artificială: între teamă și adaptare

TEHNOLOGIE
Inteligența artificială schimbă radical piața muncii, iar primele efecte vizibile se resimt deja în industriile creative. Marketingul digital, fotografia de produs și conținutul de social media – domenii în care mulți români au excelat în ultimul deceniu – sunt acum în prima linie a transformării. Programele de AI pot genera, în câteva minute, texte, imagini și videoclipuri care până de curând necesitau ore sau chiar zile de muncă. Această viteză ridicată sperie o parte dintre profesioniști, dar specialiștii în resurse umane și social media subliniază că există încă un element pe care algoritmii nu îl pot înlocui: inteligența emoțională.

Oportunitate sau pericol pentru creativii români

Pentru mulți tineri profesioniști, inteligența artificială este o sabie cu două tăișuri. Gabriel, social media manager pentru mai multe branduri, recunoaște că AI îi ușurează semnificativ munca, conform Observator News: „În loc să muncesc opt ore, ajung să muncesc o oră”. Totuși, exact această eficiență îi alimentează teama că într-o bună zi ar putea fi înlocuit complet de tehnologie.

Nu este singurul care simte presiunea. Fotografi, creatori de conținut și specialiști în vânzări trăiesc aceeași dilemă: cum să folosească instrumentele AI în favoarea lor, fără să devină irelevanți pe piață. Miza este uriașă, pentru că în acest moment unul din trei români se teme că își va pierde locul de muncă din cauza inteligenței artificiale.

În același timp, companiile mici și mijlocii sunt tot mai tentate să reducă departamentele creative și să le înlocuiască cu softuri care pot produce rapid materiale de marketing. Această tendință alimentează nesiguranța și îi obligă pe specialiști să se adapteze într-un ritm alert.

Emoția umană, diferența care încă contează

Deși AI poate livra rezultate rapide și aparent impecabile, există un aspect pe care tehnologia nu îl poate reproduce în totalitate: emoția umană. Aida Chivu, specialist în resurse umane, explică faptul că oamenii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe rațiune la locul de muncă, ci să valorifice inteligența emoțională, elementul-cheie care face diferența în comunicarea autentică.

Aceeași idee este susținută și de Robert Feraru, specialist în social media: „Ceea ce inteligența artificială nu ar putea face și anume să înțeleagă un brand, să pună sentimentul acela de apartenență. Specialistul real și inteligența artificială pot face o echipă excepțională”. Cu alte cuvinte, AI poate genera structura unui mesaj, dar doar omul îi poate da vibrația care atinge emoțional publicul.

Această colaborare dintre om și algoritm ar putea fi cheia supraviețuirii profesionale în domeniile creative. În loc să fie percepută ca un adversar, inteligența artificială ar putea deveni un partener, lăsând specialiștilor mai mult timp pentru strategie, creativitate și relații umane.

Viitorul joburilor creative și competiția globală

Chiar dacă specialiștii în HR recomandă o abordare echilibrată, cifrele și exemplele recente arată că pericolul este real. Oana Datki, expertă în resurse umane, subliniază că numărul de joburi disponibile în domeniile afectate este deja scăzut și că această tendință va influența profund evoluția meseriilor.

La nivel internațional, competiția om–AI capătă dimensiuni spectaculoase. În Dubai, un premiu de un milion de dolari, organizat împreună cu Google, recompensează filme realizate exclusiv cu instrumente de inteligență artificială. Astfel de inițiative arată nu doar potențialul tehnologiei, ci și interesul tot mai mare al industriei globale de a testa limitele acesteia.

Pentru România, provocarea este dublă: pe de o parte, mii de tineri lucrează deja în marketing digital și conținut pentru rețele sociale, domenii direct vizate de AI. Pe de altă parte, tocmai creativitatea și sensibilitatea culturală sunt atuuri pe care algoritmii nu le pot imita complet.

Amenințarea inteligenței artificiale asupra industriilor creative este reală, dar nu totală. În timp ce softurile pot înlocui sarcinile repetitive și pot livra rezultate rapide, valoarea adăugată a oamenilor rămâne capacitatea de a transmite emoție, apartenență și autenticitate. Viitorul pare să aparțină celor care reușesc să îmbine eficiența AI cu profunzimea umană. În acest echilibru fragil, inteligența emoțională ar putea fi arma secretă care păstrează locurile de muncă și relevanța profesioniștilor în fața algoritmilor.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
