Legătura dintre hidratare și performanță la școală sau la birou. Cum a devenit apa noul combustibil al productivității, conform oamenilor de știință
25 aug. 2025 | 12:20
de Alexandru Puiu

Primul iPhone pliabil, mai aproape de realitate. Va avea patru camere, dar se va întoarce în timp la Touch ID

Tehnologie, Știință & Digital
Primul iPhone pliabil, mai aproape de realitate. Va avea patru camere, dar se va întoarce în timp la Touch ID
Viitorul iPhone pliabil / foto: Playtech

De ani buni, zvonurile despre un iPhone pliabil circulă printre fanii Apple și analiștii industriei. Acum, rapoartele recente sugerează că proiectul prinde contur și că primul model ar putea fi lansat în toamna anului 2026. Surpriza nu este doar designul inedit, ci și câteva decizii care readuc aminte de generațiile mai vechi de telefoane Apple.

Cum va arăta iPhone-ul pliabil

Potrivit lui Mark Gurman de la Bloomberg, dispozitivul va fi de tip „book-style”, adică se va deschide vertical ca o carte, transformându-se într-o mini-tabletă. Ecranul interior va avea o diagonală de aproximativ 7,8 inci, iar cel exterior de 5,5 inci, suficient pentru a oferi o experiență de browsing sau video mai apropiată de cea a unui iPad Mini. Grosimea estimată: 9–9,5 mm atunci când este pliat.

Apple a lucrat și la reducerea urmei vizibile a pliului, folosind o tehnologie de ecran diferită față de planurile inițiale, pentru ca trecerea de la modul telefon la cel tabletă să fie mai fluidă. Carcasa ar urma să fie realizată din titan, iar balamaua dintr-o combinație de oțel inoxidabil și titan, pentru a asigura durabilitatea.

Patru camere și o întoarcere la Touch ID

Pe partea foto, iPhone-ul pliabil va fi dotat cu patru camere: două pe spate, una frontală și una pe interior, pentru apeluri video în modul desfăcut. Este un pas necesar pentru a menține calitatea foto-video la nivelul așteptat de utilizatori, mai ales într-o categorie de dispozitive unde spațiul intern și designul complică integrarea senzorilor.

O schimbare notabilă va fi absența Face ID. Apple plănuiește să revină la Touch ID, integrat în butonul de pornire, așa cum a făcut deja pe unele modele de iPad. Alegerea este explicată prin constrângerile de spațiu din interiorul dispozitivului, dar și prin dorința de a menține grosimea cât mai redusă.

Tehnologie și conectivitate de generație nouă

iPhone-ul pliabil va integra modemul Apple C2, același care va echipa și seria iPhone 18 Pro. La fel ca iPhone 17 Air, noul model nu va avea slot pentru cartelă SIM fizică, mizând exclusiv pe eSIM. În plus, va beneficia de aceleași celule de baterie de înaltă densitate ca noul iPhone 17, pentru a compensa spațiul limitat.

Se așteaptă ca prețul să fie pe măsura noutății: între 2.000 și 2.500 de dolari, poziționându-l în segmentul premium absolut. Primele estimări vorbesc despre 3–5 milioane de unități produse în 2026, cu o creștere semnificativă odată cu a doua generație, planificată pentru 2027.

Ce înseamnă acest pas pentru Apple și pentru piață

Intrarea Apple pe piața pliabilelor nu este doar o mutare de design, ci un semnal că gigantul american vrea să recâștige terenul inovației după ani în care iPhone-urile au avut doar schimbări incrementale. În paralel, Samsung și Huawei au consolidat categoria pliabilelor, demonstrând că există cerere și interes pentru astfel de dispozitive.

Dacă predicțiile analiștilor se confirmă, iPhone-ul pliabil ar putea deveni un nou etalon în industrie. Nu doar pentru că este primul de acest fel de la Apple, ci pentru că va aduce combinația de ecosistem, design premium și putere de procesare care a transformat fiecare generație de iPhone într-un reper.

