Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 11:10
de Daoud Andra

Primul drum închis temporar din cauza vremii. Utilajele nu pot interveni din cauza gheții

METEO - VREME - ANM
Primul drum închis temporar din cauza vremii. Utilajele nu pot interveni din cauza gheții
Iarna a venit mai devreme decât se așteptau șoferii, iar primele probleme serioase de trafic nu au întârziat să apară. Marți dimineață, circulația rutieră a fost oprită pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România – Transalpina (DN 67C) – între Rânca și Obârșia Lotrului. Decizia a fost luată după ce carosabilul a fost acoperit de ninsoare și polei, iar utilajele de intervenție nu au mai putut acționa în siguranță.

Trafic blocat între Gorj și Vâlcea

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat închiderea tronsonului cuprins între kilometrul 34+800 și kilometrul 59+800, pe sectorul care face legătura între stațiunea Rânca (județul Gorj) și localitatea Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Restricția a intrat în vigoare marți, la ora 09:00, și va fi menținută până miercuri, 1 octombrie, la aceeași oră. Autoritățile au precizat că măsura este temporară și are ca scop atât protejarea șoferilor, cât și facilitarea intervenției echipajelor de deszăpezire. Din cauza gheții formate pe șosea, utilajele nu au putut acționa eficient, iar riscul de accidente era major.

Poliția le recomandă șoferilor care intenționează să tranziteze zona să își reconfigureze traseul și să evite deplasările inutile în condiții de vreme severă.

Nu doar Transalpina a fost afectată de vremea rece. Ninsorile au cuprins și alte zone montane, în special în Carpații Meridionali și Orientali. Stratul de zăpadă s-a depus la altitudini mari în masivele Parâng, Făgăraș și Bucegi, unde temperaturile au scăzut sub zero grade. În stațiunile montane, turiștii s-au trezit într-un peisaj de iarnă autentică, deși calendaristic suntem abia la începutul lunii octombrie. De asemenea, precipitații mixte au fost raportate și în zonele submontane, unde ploaia s-a transformat temporar în lapoviță.

FOTO: Meteoplus

Prognoza pentru zilele următoare

Meteorologii anunță că frigul și instabilitatea vor persista. Valul de aer polar care a coborât peste Europa Centrală și de Est continuă să influențeze România. Temperaturile maxime nu vor depăși 10–12 °C în majoritatea regiunilor, iar minimele nocturne vor coborî frecvent spre 0 °C, mai ales în depresiunile din Transilvania și Moldova.

La munte, ninsorile vor continua, în special în Carpații Meridionali și Orientali. În zonele înalte, stratul de zăpadă va mai crește, iar rafalele de vânt vor depăși 70 km/h, reducând vizibilitatea. În restul țării, vremea va fi rece și cu vânt puternic, cu ploi izolate în sud și est. Bruma își va face simțită prezența în multe localități, semn că iarna bate deja la ușă.

La începutul lunii octombrie, România traversează cel mai sever episod rece al toamnei 2025. Temperaturile maxime nu vor urca mai sus de 12 °C, iar în numeroase regiuni ale țării, valorile din timpul zilei se vor menține între 8 și 10 °C. Nopțile vor aduce un frig și mai aspru: în depresiunile din est și centru, termometrele pot coborî până la limita înghețului sau chiar sub acest nivel.

