Primele oraşe în care se va depune zăpadă în următoarele ore. Anunţ de la meteorologi

Deși în calendar este abia începutul toamnei, meteorologii vin cu o veste neașteptată: iarna ar putea să își facă simțită prezența mai devreme decât s-ar fi așteptat oricine. Potrivit prognozei furnizate de Accuweather, chiar în primele zile din octombrie 2025, România va experimenta primele ninsori serioase, în special în zonele montane. Această schimbare bruscă de temperatură va transforma peisajul de toamnă într-un tablou de iarnă autentică.

Ninsori timpurii în zonele înalte

Conform specialiștilor, în perioada 1-2 octombrie, un val de aer rece va lovi regiunile înalte ale țării, aducând precipitații mixte sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Temperaturile nocturne vor coborî până la -5 grade Celsius, în timp ce în timpul zilei valorile maxime nu vor depăși 6 grade. Primele orașe care vor resimți intens această schimbare sunt Predeal și Sinaia, unde stratul de zăpadă ar putea să se aștearnă încă din primele zile ale lunii.

Acest debut neobișnuit al lunii octombrie creează un contrast evident între zonele montane și restul țării. În timp ce la munte locuitorii și turiștii vor scoate hainele groase din dulapuri, regiunile de câmpie și orașele mari vor avea parte de temperaturi blânde, între 12 și 16 grade Celsius, cu zile senine și însorite, specifice unui început clasic de toamnă.

Vestea bună este că iarna timpurie nu va dura mult. După episodul de frig și ninsori, vremea va reveni treptat la normalul sezonier. Începând cu data de 3 octombrie, temperaturile vor crește ușor, iar zilele de weekend, 4 și 5 octombrie, vor aduce maxime de 10-11 grade. Deși cerul va rămâne predominant noros, precipitațiile se vor diminua semnificativ.

Cum va fi vremea pe parcursul lunii octombrie

În intervalul 6-11 octombrie, toamna își va reintra pe deplin în drepturi. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 15-16 grade și mai multe zile însorite, ideale pentru plimbări și activități în aer liber. Urmează o a doua săptămână a lunii plină de soare: între 12 și 18 octombrie, termometrele vor arăta valori plăcute de 13-15 grade pe timp de zi, în timp ce nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime între 1 și 6 grade Celsius.

Stabilitatea atmosferică va continua și în perioada 19-25 octombrie. Soarele va domina cerul, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 14 grade. Chiar dacă nopțile vor fi destul de reci, specificul de toamnă liniștită va caracteriza mare parte din teritoriu.

Ultima săptămână din octombrie aduce doar o ușoară scădere a temperaturilor, până la 12-14 grade în timpul zilei. Chiar și așa, luna va fi una mai blândă comparativ cu anii precedenți: ploile vor fi mai rare, iar zilele însorite vor domina calendarul.

Astfel, chiar dacă începutul de octombrie va aduce o iarnă grăbită în orașele de munte precum Predeal și Sinaia, restul țării se va bucura de o toamnă autentică, cu vreme stabilă și plăcută. Meteorologii avertizează totuși că surprizele de sezon nu pot fi excluse, dar pentru moment, România va avea parte de un octombrie mai degrabă luminos și prietenos, după debutul fulgerător al iernii.