Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
04 oct. 2025 | 18:07
de Vieriu Ionut

Surse: Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost reținut de poliție în Grecia. Este condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare în România
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia

Fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost reținut în Grecia, conform surselor oficiale din Ministerul de Interne, potrivit Euronews România. Capturarea sa vine după ce, în România, a fost condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru infracțiuni de corupție. Evenimentul marchează un nou episod în aplicarea justiției în cazul unuia dintre cei mai cunoscuți edili ai Capitalei.

Detalii despre acuzațiile din 2015

Sorin Oprescu este acuzat că, în septembrie 2015, a primit la locuința sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la Bogdan Popa, fost director al Administrației Cimitirelor. Conform anchetei, banii ar fi provenit din acte de corupție, iar această acuzație a stat la baza procesului care s-a întins pe mai mulți ani.

Procesul și termenele importante

Procesul lui Sorin Oprescu a fost unul complex și plin de amânări. Inițial, sentința urma să fie dată în aprilie 2021, însă cele două judecătoare din complet – Daniela Panioglu și Alina Nadia Guluțanu – nu au ajuns la un consens. Astfel, a fost cooptat un al treilea judecător, formându-se completul de divergență, iar dezbaterile procesului au fost reluate de la zero. Ultimul termen a avut loc în octombrie 2021, înainte ca Tribunalul București să dea decizia finală.

Sentința definitivă din 2022 și respingerea cererilor de suspendare

În 2022, Tribunalul București l-a condamnat pe Sorin Oprescu la 10 ani și 8 luni de închisoare. De asemenea, judecătorii au respins toate acțiunile avocaților săi, care cereau suspendarea executării mandatului european de arestare sau sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Această decizie a făcut posibilă emiterea mandatului european și reținerea fostului edil în Grecia.

Istoricul condamnărilor

Anterior, pe 13 mai 2019, Sorin Oprescu fusese condamnat de Tribunalul București la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru luare de mită, constituire a unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Decizia a fost contestată atât de fostul primar, care solicita achitarea, cât și de procurorii DNA, care cereau majorarea pedepsei.

Extrădarea în România

Capturarea sa în Grecia declanșează procedura de extrădare, astfel încât fostul primar să își execute pedeapsa în România. Autoritățile române vor solicita predarea imediată a lui Sorin Oprescu, iar procesul legal va continua pentru a se asigura că sentința definitivă este aplicată.

