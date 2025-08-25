Primele imagini cu Suzuki Vitara răsturnată în Masivul Iezer. Ce arată analiza preliminară a accidentului. Cum s-ar fi produs tragedia

Primele fotografii cu Suzuki Vitara prăbușit în prăpastia din Masivul Iezer-Păpușa au apărut în spațiul public și au stârnit discuții aprinse în comunitățile pasionaților de off-road și de analiză tehnică auto. Imaginile surprind resturile mașinii, complet distrusă după o rostogolire violentă pe o distanță estimată la aproape 200 de metri. Specialiștii și pasionații care au studiat fotografiile au încercat să explice mecanismul accidentului și cauzele probabile care au dus la tragedia în urma căreia patru tineri și-au pierdut viața.

Impact devastator și urme clare de rostogolire

Analiza caroseriei arată o deformare extremă pe toate laturile mașinii, ceea ce sugerează că vehiculul nu s-a prăbușit pur și simplu frontal sau pe plafon, ci a trecut printr-un proces de rostogolire continuă, cu multiple impacturi pe versantul stâncos. Acoperișul este complet turtit, stâlpii de rezistență au cedat, iar partea din față a fost strivită aproape în totalitate. Practic, vehiculul s-a dezmembrat, iar ocupanții au fost aruncați în afara habitaclului. Este una dintre teoriile apărute în urma accidentului, pe un grup de Facebook dedicat analizelor tehnice ale mașinilor.

Deformările indică faptul că mașina a acumulat o viteză semnificativă în timpul rostogolirii, estimată între 30 și 50 km/h, iar terenul extrem de accidentat a amplificat distrugerile. Greutatea suplimentară – cinci pasageri și bagaje de camping – a crescut forța impactului, însă, potrivit specialiștilor, chiar și un vehicul gol s-ar fi distrus aproape complet într-un astfel de scenariu.

Primele informații sugerează că grupul ar fi părăsit traseul principal și ar fi intrat pe un drum îngust, dezafectat, folosit în prezent doar de ATV-uri. Într-o zonă unde drumul s-a îngustat brusc, șoferul ar fi încercat să forțeze trecerea, sperând că mașina va putea depăși segmentul dificil. Decizia s-a dovedit fatală.

Analiza arată că o roată a ieșit probabil de pe traseu și a alunecat pe un mal fragil, instabil, posibil erodat de ploi. În acel moment, centrul de greutate al mașinii, deja ridicat din cauza încărcăturii, a favorizat răsturnarea. Estimările arată că, în astfel de condiții, rostogolirea se poate declanșa chiar și la un unghi mic, de doar 15–20 de grade, mai ales dacă terenul cedează sub greutatea vehiculului.

Lecții importante pentru pasionații de off-road

Suspensia uzată și amortizoarele slăbite au contribuit, cel mai probabil, la pierderea stabilității. Odată declanșată răsturnarea, fiecare denivelare sau stâncă de pe traseu a accelerat mișcarea și a amplificat pagubele.

Cei care au analizat imaginile atrag atenția că, pe traseele montane înguste, nu este sigur să parcurgi zone critice cu toți pasagerii în mașină. Greutatea suplimentară dezechilibrează vehiculul și reduce marja de siguranță. În plus, în situații în care drumul devine vizibil impracticabil, cea mai prudentă soluție este întoarcerea, chiar dacă manevra este dificilă sau presupune timp suplimentar.

Experții subliniază că mulți șoferi off-road experimentați au întâlnit drumuri dezafectate care, la început, păreau practicabile, dar care se transformau rapid în capcane periculoase. O secundă de ezitare sau iluzia că mașina poate trece acolo unde nu mai există drum suficient pot avea consecințe dramatice.

Tragedia din Masivul Iezer-Păpușa

Accidentul produs în județul Argeș s-a soldat cu un bilanț tragic: patru tineri și-au pierdut viața, iar un al cincilea a supraviețuit, însă cu răni grave. Grupul se afla într-o excursie off-road, folosind un vehicul de teren pentru a explora zona montană.

Apelul la 112 a fost făcut abia la câteva ore după prăbușire, când niște culegători de fructe de pădure au auzit strigătele disperate ale singurului supraviețuitor. Salvamontiștii, pompierii și polițiștii s-au mobilizat imediat, dar operațiunea de salvare a fost dificilă din cauza terenului accidentat. Supraviețuitorul, aflat în stare gravă, a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Spitalul Județean din Brașov.

Deși ancheta oficială este în desfășurare, primele analize tehnice și imaginile de la locul accidentului indică o combinație de factori: teren instabil, supraîncărcarea mașinii, decizia de a forța trecerea pe un drum impracticabil și, cel mai probabil, lipsa experienței necesare în gestionarea unei situații critice.