Primele declarații ale premierului României, după scandalul cu Dragoș Sprînceană: ”Nu există niciun emisar al lui Ciolacu!”

Premierul Marcel Ciolacu reacționează public după declarațiile controversate ale omului de afaceri Dragoș Sprînceană, despre care se spusese inițial că ar reprezenta interesele României în relația cu Administrația Trump. Șeful Guvernului neagă orice mandat oficial oferit acestuia și afirmă că pozițiile statului român sunt transmise exclusiv prin canale instituționale.

Scandalul iscat de declarațiile lui Dragoș Sprînceană, care a afirmat că a îndemnat Administrația Trump să ignore pozițiile președintelui interimar Ilie Bolojan, l-a determinat pe premierul Marcel Ciolacu să intervină public.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Ciolacu a subliniat că Sprînceană nu are niciun rol oficial și că opiniile exprimate de acesta sunt pur personale.

Dragoș Sprînceană, antreprenor român stabilit în SUA, a declarat într-o intervenție la Digi24 că nu a avut un mandat oficial, dar a fost rugat să intermedieze discuții și să deschidă căi de comunicare cu Administrația Trump. Totodată, el a susținut că mesajele transmise au venit ”de la biroul domnului Ciolacu”, ceea ce a generat și mai multă confuzie.

Sprînceană a afirmat că Statele Unite ar trebui să nu ia în considerare pozițiile pro-Ucraina și pro-Franța venite din partea președintelui interimar, până când România nu are un președinte stabil. Declarațiile sale au stârnit reacții dure în spațiul public și au fost catalogate drept o formă de subminare a poziției oficiale a statului român.

Marcel Ciolacu a clarificat și ideea de ”emisar”, afirmând că nu a numit pe nimeni oficial în această calitate.

”Nu există niciun ”emisar al lui Ciolacu”, există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa.

Avem milioane de români în Diaspora și fiecare dintre ei, prin ceea ce face zi și zi, poate fi un foarte bun „emisar” al țării noastre. La fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a crește vizibilitatea propriului stat, la fel voi proceda și eu cu oricine este dispus să sprijine activ România.

Între a face ceva pentru țara mea și a mă jeli continuu pe rețelele sociale ca unii și alții, aleg să acționez. Cei care ne-au ținut ani de zile pe la ușa Schengen sunt cei care ne dau astăzi lecții despre ce trebuie sau nu trebuie făcut”, a mai scris Ciolacu în mediul online.