Primarul din Mangalia, arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia este definitivă. Edilul, acuzat de DNA că ar fi luat mită de peste 500.000 de euro

Curtea de Apel Constanța a hotărât, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a primarului din Mangalia, Cristian Radu. Magistrații au admis contestația procurorilor anticorupție, după ce Tribunalul Constanța dispusese, pe 21 august, plasarea edilului sub control judiciar. Decizia este definitivă și marchează un moment important în dosarul în care primarul este acuzat că ar fi primit mită de peste jumătate de milion de euro. Cristian Radu, aflat la al patrulea mandat, este suspectat de DNA că ar fi cerut bani și alte beneficii pentru eliberarea unor documente administrative, precum certificate de urbanism sau autorizații de construcție.

Cum a început ancheta

Cristian Radu a fost reținut pentru 24 de ore, în urma unor percheziții de amploare care au durat aproximativ 10 ore, atât la locuința sa, cât și la sediul Primăriei Mangalia. Ulterior, edilul a fost dus la audieri. Procurorii susțin că Radu ar fi pretins și primit mită în mai multe rânduri, folosindu-se de funcția sa pentru a favoriza anumiți agenți economici.

Anchetatorii au deschis inițial dosarul după denunțul omului de afaceri Marian Henk Mătăsaru, care a declarat că primarul i-ar fi cerut să cumpere două terenuri de la fosta sa soție, în Constanța și Neptun, pentru suma de un milion de euro. În schimb, edilul i-ar fi promis că va introduce în legalitate o construcție de șase etaje.

Împărțirea banilor și rolul martorilor denunțători

Potrivit DNA, o parte dintre sumele de bani ar fi fost colectate împreună cu șeful Poliției Locale Mangalia, Laurențiu Zamfir. Anchetatorii susțin că șpăgile se împărțeau în două sau trei părți: două treimi mergeau către primar, iar o treime către polițist. În unele situații, martorul denunțător Dorinel Colgiu ar fi reținut și el un comision de până la 25%.

Colgiu le-a declarat procurorilor că îi preda banii direct lui Zamfir, în timp ce primarului îi făcea uneori cadouri sub forma unor articole vestimentare cumpărate online. El a explicat că primea link-uri cu hainele dorite chiar de la Cristian Radu.

Lista acuzațiilor formulate de procurori

DNA îl acuză pe Cristian Radu că, începând din 2020 și până în prezent, ar fi cerut sau primit sume considerabile de la mai mulți oameni de afaceri. Printre situațiile descrise de anchetatori se numără:

30.000 de euro de la Florin Moraru pentru ca activitățile comerciale de pe plajă să nu fie sancționate de Poliția Locală;

10.000 de euro de la Lucian Ion pentru a evita demolarea sau închiderea unor construcții;

8.000 de euro de la Elena Viereanu pentru a amplasa șezlonguri pe plaja Primăriei Mangalia, în dreptul restaurantului deținut de aceasta;

80.000 de euro în mai multe tranșe de la Adrian Stănică, pentru amplasarea unor tonete de înghețată și pentru diverse autorizații;

70.000 de euro pretinși și 20.000 de euro primiți, prin intermediul lui Dorinel Colgiu, de la Silviu Stoica pentru emiterea unui certificat de urbanism pentru o clădire de 12 etaje în stațiunea Neptun.

Suspiciuni privind o afacere imobiliară

Un alt capăt de acuzare vizează achiziția unor imobile la preț redus. DNA susține că primarul ar fi beneficiat de o reducere de 500.000 de euro la achiziția Hotelului Topaz din Cap Aurora și a unui teren de peste 3.700 de metri pătrați. Procurorii spun că reducerea ar fi fost o formă mascată de mită, în legătură cu atribuțiile exercitate de edil.

Alte denunțuri în dosar

Pe lângă Mătăsaru și Stoica, alte persoane ar fi plătit sume importante primarului. Potrivit rechizitoriului, Mirela Caracostea ar fi dat 12.000 de lei, George Cristian Papalu – 138.000 de lei, iar Cătălin Mihail Caracostea – 30.000 de euro, pentru ca afacerile sau construcțiile lor să nu fie blocate de controalele Primăriei.

Un primar controversat

Cristian Radu este considerat unul dintre cei mai influenți politicieni din PNL Constanța și unul dintre cei mai longevivi primari din județ. A condus anterior ANAF și, de-a lungul mandatelor, a fost criticat de opoziție și de societatea civilă pentru lipsa de transparență în privința deciziilor luate și a averii acumulate pe numele rudelor.

Urmează noi acuzații?

Ancheta deschisă de DNA a scos la iveală multiple situații de presupusă corupție, care se întind pe mai mulți ani. Procurorii au disjuns dosarul inițial și au deschis alte cauze, în care primarul este acuzat de mai multe persoane că ar fi cerut mită pentru eliberarea unor documente administrative.

Decizia Curții de Apel Constanța de a dispune arestarea preventivă marchează o etapă importantă, dar ancheta continuă și ar putea aduce noi dezvăluiri despre modul în care ar fi funcționat sistemul de colectare a banilor în Primăria Mangalia.