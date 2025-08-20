Percheziții DNA la Primăria Mangalia. Primarul Cristian Radu și administratorul George Didi Călin, vizați de anchetă

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat, miercuri dimineață, percheziții la Primăria Mangalia, într-un dosar ce vizează posibile fapte de corupție. Printre persoanele vizate se numără primarul Cristian Radu și administratorul public George Didi Călin, anchetatorii solicitând mai multe documente și sigilând birourile celor doi oficiali.

DNA face percheziții la Primăria Mangalia

Procurorii DNA au descins, miercuri dimineață, la sediul Primăriei Mangalia, într-un dosar ce vizează fapte de corupție comise de funcționari publici. Surse judiciare susțin că printre cei vizați de anchetă se află primarul Cristian Radu și administratorul public George Didi Călin.

Anchetatorii au sigilat birourile celor doi oficiali și au solicitat mai multe documente de la reprezentanții administrației locale. Potrivit acelorași surse, atât edilul, cât și administratorul public ar urma să fie aduși la sediul primăriei pe parcursul zilei.

Direcția Națională Anticorupție a confirmat oficial că se desfășoară cinci percheziții pe raza județului Constanța, într-o cauză penală ce privește suspiciuni de corupție la nivelul administrației locale.

”În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, a precizat DNA, potrivit News.ro.

Operațiunea face parte dintr-o anchetă mai amplă a procurorilor anticorupție, care verifică posibile fapte prin care ar fi fost prejudiciat bugetul local sau ar fi fost obținute avantaje necuvenite.