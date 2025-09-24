Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 14:38
de Diana Dumitrache

Primarul Capitalei anunţă lucrări de refacere a carosabilului pe marile bulevarde centrale. Stelian Bujduveanu: „Vor fi refăcute şi marcajele rutiere”

Sunt anunţate lucrări în Bucureşti (Foto: Stelian Bujduveanu)

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat începerea lucrărilor de refacere a carosabilului pe principalele bulevarde din centrul oraşului. Edilul a explicat că aceste artere, extrem de circulate, necesitau de urgenţă intervenţii.

„Am început lucrările de refacere a carosabilului pe marile bulevarde – Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piaţa Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic şi unde era nevoie urgent de intervenţie”, a declarat miercuri primarul interimar al Capitalei.

Pentru a nu îngreuna circulaţia, lucrările se desfăşoară exclusiv noaptea.

„Pentru ca traficul să fie cât mai puţin afectat, lucrările se desfăşoară în timpul nopţii. Odată cu asfaltarea, refacem şi marcajele rutiere, pentru mai multă siguranţă în trafic”, a precizat Bujduveanu.

Acesta a adăugat că Administraţia Străzilor Bucureşti va extinde programul de modernizare şi pe alte artere importante, precum Calea Vitan, Bulevardul Theodor Pallady, Bulevardul Basarabia, dar şi pe alte bulevarde cu trafic intens.

Liniile 434 și 483, deviate temporar între până pe 30 octombrie

În perioada 22 septembrie – 30 octombrie, traseele liniilor de autobuz 434 și 483 vor suferi modificări. Decizia a fost luată în contextul lucrărilor de reabilitare a drumului județean DJ 601A – Chiajna, informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Traseul liniei 434. Spre „M Lujerului”: „Chiajna-Stelelor”, Drumul Ciorogârla, Str. Stelelor, Str. Apeductului, Intrarea Eroului, Str. Vlad Țepeș, Str. Eroului, Str. Ion Luca Caragiale, Str. Alexandru Ioan Cuza, Str. 1 Decembrie 1918, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. 1864, Str. Roșu, Str. Emil Giurgea, Bd. Uverturii, Șos. Virtuții, Bd. Iuliu Maniu, „M Lujerului”.

Spre „Chiajna-Stelelor”: traseul rămâne neschimbat.

Traseul liniei 483. Spre „Chiajna-Stelelor”: „M Lujerului”, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. 1 Decembrie 1918, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Stelelor, Drumul Ciorogârla, „Chiajna-Stelelor”.

Spre „M Lujerului”: „Chiajna-Stelelor”, Drumul Ciorogârla, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Crinului, Str. 1 Decembrie 1918, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Alexandru Ioan Cuza, Str. 1864, Str. Roșu, Str. Emil Giurgea, Bd. Uverturii, Șos. Virtuții, Bd. Iuliu Maniu, „M Lujerului”.

