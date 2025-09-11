Prima țară din lume care își numește un ministru digital creat cu AI este în Europa. „Un politician incoruptibil, care nu minte și face ceea ce promite”

Un eveniment fără precedent a avut loc în Europa: Albania a devenit prima țară din lume care și-a numit un „ministru” creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Decizia premierului Edi Rama marchează o schimbare istorică în modul în care guvernele își pot organiza activitatea și promite o transparență totală în gestionarea fondurilor publice.

Cine este Diella, primul ministru digital

Noul membru virtual al guvernului albanez poartă numele Diella, care în limba albaneză înseamnă „soare”. Diella nu există fizic, ci a fost creată digital prin inteligență artificială și are sarcina de a superviza toate procedurile de achiziții publice din țară.

Potrivit lui Edi Rama, citat de Bfmtv.com, scopul principal al acestui ministru virtual este de a elimina complet corupția din licitațiile publice, o problemă cronică în multe state din regiune. „Diella este incoruptibilă, nu minte și face ceea ce promite”, a subliniat premierul, care a prezentat-o oficial în cadrul unei reuniuni a Partidului Socialist.

Diella nu este o invenție complet nouă pentru albanezi. Din ianuarie 2025, aceasta a funcționat ca un asistent virtual pe platforma guvernamentală e-Albania, unde a emis peste 36.000 de documente digitale și a oferit acces la sute de servicii publice.

Un pas politic și simbolic pentru Albania

Premierul Edi Rama, aflat la al patrulea mandat, și-a construit o parte din campanie pe promisiunea combaterii corupției și pe apropierea Albaniei de Uniunea Europeană. Oficialul a declarat că numirea unui ministru digital arată hotărârea țării sale de a moderniza administrația și de a dovedi partenerilor europeni că Albania este pregătită să respecte standardele de guvernare.

„Nu este vorba de științifico-fantastic, ci de o necesitate”, a declarat Rama. „Diella va evalua toate ofertele din licitațiile publice și va avea chiar posibilitatea de a recruta experți din întreaga lume, fără influențe politice sau interese ascunse.”

În contextul candidaturii Albaniei la aderarea în Uniunea Europeană, această mișcare este văzută ca un semnal puternic către Bruxelles: țara este dispusă să experimenteze soluții inovatoare pentru a reduce corupția și pentru a asigura transparența totală în gestionarea banilor publici.

Reacții și provocări

Deși măsura este salutată ca o premieră mondială, ea ridică și semne de întrebare. Criticii avertizează că, deși un algoritm nu poate fi corupt în sens clasic, acesta poate fi manipulat prin modul în care este programat sau prin datele cu care este alimentat. Totuși, pentru mulți albanezi, decizia este un pas înainte în lupta cu birocrația și abuzurile.

Pe termen lung, succesul sau eșecul lui Diella va depinde de modul în care guvernul albanez va integra această tehnologie în procesul decizional și de cât de transparent va fi accesul publicului la rezultatele ei.

Pentru moment însă, Albania a intrat deja în istorie ca prima țară din lume care a numit un ministru digital. Dacă experimentul va avea succes, este posibil ca și alte guverne europene sau internaționale să încerce soluții similare, într-o epocă în care tehnologia promite să schimbe din temelii modul în care sunt administrate statele.