Prima reacție a lui Nicușor Dan, după decizia CCR. Președintele spune că reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis luni, 20 octombrie, să admită sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind legea de reformă a pensiilor magistraților, considerând că o parte dintre prevederile adoptate de Guvern sunt neconstituționale. Decizia are un impact major asupra planului de reformă asumat de coaliția de guvernare în fața Comisiei Europene, în contextul PNRR, și blochează aplicarea imediată a modificărilor propuse.

Reacții politice după decizia CCR

Potrivit unor surse citate de News.ro, judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină și Bogdan Licu s-ar fi pronunțat în favoarea admiterii sesizării depuse de ÎCCJ. În urma acestei hotărâri, Guvernul va fi nevoit să revină asupra textului legislativ și să-l modifice pentru a respecta observațiile Curții.

Premierul Ilie Bolojan avertizase încă din 27 august că, dacă reforma pensiilor magistraților va fi respinsă de Curtea Constituțională, Guvernul își va pierde o parte din legitimitatea morală în fața cetățenilor. „Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, spunea premierul la acel moment.

Decizia CCR a fost primită cu rezerve în spațiul politic, mai ales în contextul în care pensiile magistraților sunt de mult timp un subiect sensibil. Reforma vizată urmărea să diminueze discrepanțele majore dintre pensiile de serviciu și cele bazate pe contribuție, aducând un echilibru între drepturile speciale și echitatea socială.

Prima reacție a președintelui Nicușor Dan

Imediat după anunțul Curții, președintele României, Nicușor Dan, a avut o primă reacție publică, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale. Șeful statului a subliniat că, în ciuda respingerii de către CCR, reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate pentru actuala administrație și că o nouă variantă a legii va fi redactată în scurt timp.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani. Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a scris președintele, pe rețelele de socializare.

Decizia CCR este definitivă și obligatorie, iar Guvernul trebuie să aștepte publicarea motivării în Monitorul Oficial înainte de a reiniția procesul legislativ. Ministerul Justiției și Ministerul Muncii vor lucra, potrivit surselor guvernamentale, la o nouă formulă de calcul care să respecte principiile constituționale, dar să mențină obiectivele de reformă convenite prin PNRR. În ciuda blocajului temporar, reforma pensiilor speciale rămâne un obiectiv asumat.