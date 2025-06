Prima oră din Death Stranding 2, „la liber” pe internet, înainte de lansare. Cum s-a ajuns la situația asta, la ce să fii atent dacă nu vrei spoilere

Fanii Death Stranding trebuie să fie, în aceste momente, în plină alertă: prima oră din noul joc Death Stranding 2: On the Beach a fost publicată online pe YouTube, cu doar trei zile înainte de lansarea oficială programată pentru 25 iunie 2025, exclusiv pe PlayStation 5.

Concret, clipul a fost urcat pe 22 iunie de un utilizator care a scris în descriere: „Prima parte din Death Stranding [2] înaintea tuturor”, scrie publicația Eurogamer.

În înregistrarea cu pricina apare, la scurt timp după început, o notificare care sugerează instalarea unui nou update, indiciu că utilizatorul joacă probabil o copie fizică a jocului în modul offline sau ceva de acest gen.

Nu este clar în acest moment cum a fost obținută versiunea anticipată, dar prezența conținutului pe platformă și lipsa unei reacții imediate din partea publisherului arată că materialul ar putea rămâne online suficient timp cât să se răspândească.

Trebuie să ai mare grijă la spoilere pe platformele de socializare

Scurgerea vine cu un risc evident pentru jucătorii care își doresc să experimenteze povestea în mod autentic: rețelele sociale sunt deja în pericol de a se umple cu spoilere legate de scenariu, personaje, medii de joc și momente-cheie din narațiune.

Utilizatorii care vor să evite dezvăluirile sunt sfătuiți să-și actualizeze filtrele de cuvinte-cheie sau să evite temporar platformele unde ar putea apărea fragmente din conținutul divulgat, iar acesta poate să fie un sfat cât se poate de bun dacă îți place să faci lucrurile ca la carte.

Universul Death Stranding se extinde și dincolo de joc

În paralel cu lansarea jocului, universul Death Stranding continuă să se dezvolte pe alte medii. Recent, creatorul serialului Raised by Wolves, Aaron Guzikowski, a fost anunțat ca scenarist al unui film de animație plasat în același univers post-apocaliptic.

Mai mult decât atât, studioul Kojima Productions colaborează cu A24, cunoscut pentru producții precum Everything Everywhere All At Once și Hereditary, pentru o adaptare cinematografică live-action, anunțată oficial în decembrie 2023.

Până la lansarea oficială care va avea loc marți, 25 iunie, fanii trebuie să navigheze cu prudență online pentru a-și păstra intactă experiența narativă pe care Hideo Kojima și echipa sa o pregătesc cu această continuare mult-așteptată.