Prima monedă colorată din istoria României va fi lansată luni. Ce personalitate apare pe aceasta

Banca Națională a României marchează o premieră istorică: lansarea primei monede colorate din țara noastră. Emisiunea numismatică, dedicată împlinirii a 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga, va fi introdusă în circuit începând cu 27 octombrie 2025. Evenimentul va fi însoțit de o expoziție specială la Cluj.

Cum arată prima monedă colorată emisă de BNR

Banca Națională a României va introduce în circulație o monedă din tombac cuprat, cu suprafață colorată, având o valoare nominală de 1 leu și o greutate de 23,5 grame. Tirajul maxim este de 5.000 de exemplare, ceea ce o transformă într-o piesă de colecție rară și valoroasă.

”Va fi o monedă colorată, prima de acest fel emisă de BNR. Tot luni, la Cluj, în cadru festiv, îmi va reveni onoarea să prezint moneda și designul acesteia și să deschid lucrările simpozionului „Lucian Blaga – Omul, operele, bancnotele”, organizat de colegii mei la sediul Sucursalei Regionale Cluj”, a declarat Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR, potrivit hotnews.ro.

Tema monedei este Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere, iar evenimentul se înscrie în seria acțiunilor culturale prin care Banca Națională celebrează personalitățile marcante ale României.

Ce va putea fi admirat la expoziția de la Cluj

Tot luni, 27 octombrie, în cadrul simpozionului de la Cluj, va fi inaugurată o expoziție unică dedicată creației culturale și simbolismului operei blagiene.

Publicul va putea vedea o coală imprimată, filme pentru descompunerile de culoare, hârtie filigranată, un fragment de sită de filigranare, dar și proiecte de bancnote care vor fi prezentate în premieră.

Lucian Blaga se află deja pe bancnota de circulație de 200 de lei, introdusă în 2006, și a mai figurat pe cea de 5.000 de lei din anii ’90. Prin lansarea noii monede colorate, poetul și filosoful intră și în istoria numismatică a României.

Cine a fost Lucian Blaga și de ce merită această onoare

Lucian Blaga (1895–1961) a fost filosof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist și diplomat, una dintre cele mai complexe figuri ale culturii române.

Originar din Lancrăm, județul Alba, Blaga a fost membru titular al Academiei Române din 1936 și autorul unor opere fundamentale pentru literatura și filosofia românească.

Printre volumele sale celebre se numără Poemele luminii, Pașii profetului, Spațiul mioritic și Trilogia culturii. A fost profesor universitar, ministru plenipotențiar la Lisabona și un susținător al spiritului românesc în cultura europeană.

Lansarea monedei colorate dedicate lui Lucian Blaga reprezintă nu doar o inovație tehnologică pentru BNR, ci și un gest de omagiu adus unuia dintre cei mai mari gânditori ai României.