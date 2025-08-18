Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 17:30
de Andrei Simion

Prima mașină 100% românească – Impactul Malaxa 1C asupra sectorului auto într-o perioadă sensibilă din punct de vedere economic

AUTO
Prima mașină 100% românească - Impactul Malaxa 1C asupra sectorului auto într-o perioadă sensibilă din punct de vedere economic
Impactul Malaxa 1C asupra sectorului auto într-o perioadă sensibilă din punct de vedere economic / Foto: Playtech (AI) - imagine cu caracter ilustrativ

În perioada imediat postbelică, România căuta să-și reconstruiască economia și infrastructura, iar industria auto autohtonă reprezenta un obiectiv ambițios. În acest context, a luat naștere Malaxa 1C, prima mașină realizată integral în țară.

Proiectul a fost dezvoltat între 1945 și 1947 la uzinele Malaxa din Reșița, sub coordonarea inginerului Petre Carp și cu sprijinul financiar al industriașului Nicolae Malaxa.

Malaxa 1C era un vehicul de dimensiuni medii, conceput pentru drumurile dificile ale României de la acea vreme. Șasiul solid și suspensia pe tampoane de cauciuc ofereau o stabilitate remarcabilă, iar caroseria robustă era realizată pentru durabilitate maximă.

Care erau caractericile de bază ale acestei mașini

Mașina putea transporta până la șase pasageri, având un design simplu, dar eficient, care combina funcționalitatea cu siguranța. Portbagajul amplasat în partea frontală era o inovație pentru acea perioadă, demonstrând gândirea practică și adaptarea la nevoile reale ale utilizatorilor.

Malaxa 1C nu era doar un automobil; reprezenta o demonstrație clară a competenței inginerești românești, arătând că țara avea capacitatea de a produce tehnologii autohtone performante, chiar și în condițiile dificile de după război.

În plus, proiectul marca începutul industrializării României prin dezvoltarea producției de bunuri tehnologice cu valoare adăugată ridicată.

Prima mașină 100% românească - Impactul Malaxa 1C asupra sectorului auto într-o perioadă sensibilă din punct de vedere economic

Malaxa 1C – prima mașină românească

Contribuția Malaxa 1C la industria auto românească

Producția de serie a Malaxa 1C a fost limitată, estimându-se că între 1945 și 1947 au fost realizate aproximativ 200 de exemplare.

Deși numărul mașinilor produse a fost mic, impactul asupra industriei auto românești a fost semnificativ. Acest automobil a demonstrat că România putea produce vehicule complet autohtone și a pus bazele unei tradiții inginerești în domeniul auto.

După 1947, schimbările politice și economice au dus la întreruperea producției Malaxa 1C, iar uzinele au fost reorganizate pentru alte tipuri de producție industrială, sub influența Uniunii Sovietice.

Totuși, Malaxa 1C a rămas un simbol al ingeniozității românești și al ambiției de a dezvolta o industrie auto independentă.

Exemplarele păstrate în colecții private sau muzee sunt considerate astăzi piese de patrimoniu tehnologic, reprezentând începutul unei tradiții auto românești de peste șapte decenii.

Moștenirea Malaxa 1C continuă să inspire pasionații de automobile și inginerii din România, fiind o mărturie a viziunii tehnice și curajului inovator dintr-o perioadă dificilă.

Astfel, prima mașină românească nu este doar un obiect istoric, ci și o emblemă a capacității naționale de a crea tehnologie cu valoare durabilă, chiar și în condiții extreme.

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Recomandări
Microsoft Teams introduce noi măsuri de securitate împotriva atacurilor cibernetice
Microsoft Teams introduce noi măsuri de securitate împotriva atacurilor cibernetice
Uscătorul de păr „Calor” era nelipsit, înainte de ’90, din casele din România. Obiectul a ajuns să coste o sumă frumoasă în 2025
Uscătorul de păr „Calor” era nelipsit, înainte de ’90, din casele din România. Obiectul a ajuns să coste o sumă frumoasă în 2025
Un român care şi-a uitat soacra în Grecia cere ajutorul turiştilor pentru a o aduce acasă. Şi-a dat seama în Bulgaria de greşeală: „E banc, nu?”
Un român care şi-a uitat soacra în Grecia cere ajutorul turiştilor pentru a o aduce acasă. Şi-a dat seama în Bulgaria de greşeală: „E banc, nu?”
Care a fost împăratul roman cu cea mai lungă domnie?
Care a fost împăratul roman cu cea mai lungă domnie?
MasterChef România 2025 începe pe 8 septembrie. Valoarea premiului de anul acesta
MasterChef România 2025 începe pe 8 septembrie. Valoarea premiului de anul acesta
Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru îşi continuă concediul prin România. Cei doi au ajuns la Roşia Montană, spre încântarea celor prezenţi. Foto
Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru îşi continuă concediul prin România. Cei doi au ajuns la Roşia Montană, spre încântarea celor prezenţi. Foto
De ce banii și puterea influențează stima de sine a bărbaților, conform experților
De ce banii și puterea influențează stima de sine a bărbaților, conform experților
Actul care nu mai trebuie prezentat la graniţă de către însoţitorii minorilor. Noua regulă face trecerea mai simplă
Actul care nu mai trebuie prezentat la graniţă de către însoţitorii minorilor. Noua regulă face trecerea mai simplă
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
Playtech Știri
Dana Budeanu, fotografie rară alături de gemenele ei. Cele trei s-au pozat în vacanţă, sunt relaxate, însă un detaliu a atras atenţia
Playtech Știri
Horoscopul zilnic, marți, 19 august. Este ziua deciziilor importante și a schimbărilor de direcție
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou