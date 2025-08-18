Prima mașină 100% românească – Impactul Malaxa 1C asupra sectorului auto într-o perioadă sensibilă din punct de vedere economic

În perioada imediat postbelică, România căuta să-și reconstruiască economia și infrastructura, iar industria auto autohtonă reprezenta un obiectiv ambițios. În acest context, a luat naștere Malaxa 1C, prima mașină realizată integral în țară.

Proiectul a fost dezvoltat între 1945 și 1947 la uzinele Malaxa din Reșița, sub coordonarea inginerului Petre Carp și cu sprijinul financiar al industriașului Nicolae Malaxa.

Malaxa 1C era un vehicul de dimensiuni medii, conceput pentru drumurile dificile ale României de la acea vreme. Șasiul solid și suspensia pe tampoane de cauciuc ofereau o stabilitate remarcabilă, iar caroseria robustă era realizată pentru durabilitate maximă.

Care erau caractericile de bază ale acestei mașini

Mașina putea transporta până la șase pasageri, având un design simplu, dar eficient, care combina funcționalitatea cu siguranța. Portbagajul amplasat în partea frontală era o inovație pentru acea perioadă, demonstrând gândirea practică și adaptarea la nevoile reale ale utilizatorilor.

Malaxa 1C nu era doar un automobil; reprezenta o demonstrație clară a competenței inginerești românești, arătând că țara avea capacitatea de a produce tehnologii autohtone performante, chiar și în condițiile dificile de după război.

În plus, proiectul marca începutul industrializării României prin dezvoltarea producției de bunuri tehnologice cu valoare adăugată ridicată.

Contribuția Malaxa 1C la industria auto românească

Producția de serie a Malaxa 1C a fost limitată, estimându-se că între 1945 și 1947 au fost realizate aproximativ 200 de exemplare.

Deși numărul mașinilor produse a fost mic, impactul asupra industriei auto românești a fost semnificativ. Acest automobil a demonstrat că România putea produce vehicule complet autohtone și a pus bazele unei tradiții inginerești în domeniul auto.

După 1947, schimbările politice și economice au dus la întreruperea producției Malaxa 1C, iar uzinele au fost reorganizate pentru alte tipuri de producție industrială, sub influența Uniunii Sovietice.

Totuși, Malaxa 1C a rămas un simbol al ingeniozității românești și al ambiției de a dezvolta o industrie auto independentă.

Exemplarele păstrate în colecții private sau muzee sunt considerate astăzi piese de patrimoniu tehnologic, reprezentând începutul unei tradiții auto românești de peste șapte decenii.

Moștenirea Malaxa 1C continuă să inspire pasionații de automobile și inginerii din România, fiind o mărturie a viziunii tehnice și curajului inovator dintr-o perioadă dificilă.

Astfel, prima mașină românească nu este doar un obiect istoric, ci și o emblemă a capacității naționale de a crea tehnologie cu valoare durabilă, chiar și în condiții extreme.