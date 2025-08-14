Ultima ora
14 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Actualitate
Prețurile apartamentelor din România ar putea scade, după ce au explodat construcțiile. Unde se ridică blocuri într-un ritm record
Imobiliarele din România / foto:Playtech

Piața rezidențială din România ar putea intra într-o perioadă de corecție a prețurilor, pe fondul unui ritm accelerat al construcțiilor de locuințe. Datele recente arată că în județul Brașov, în prima jumătate a anului 2025, au fost eliberate 486 de autorizații de construire pentru blocuri, cu peste 10% mai multe decât în aceeași perioadă din 2024. În total, acestea vor duce la amenajarea a 1.744 de apartamente, față de 1.368 anul trecut.

Creșterea este cu atât mai interesantă cu cât cele mai multe proiecte rezidențiale se dezvoltă în mediul rural, în comune din jurul Brașovului, acolo unde terenurile sunt mai accesibile și infrastructura se extinde rapid. În frunte se află localități precum Hărman, Cristian, Sânpetru și Prejmer, fiecare cu zeci de autorizații eliberate. Doar în iunie, în județ s-au aprobat 113 autorizații pentru clădiri de locuințe colective, ceea ce înseamnă 434 de apartamente noi, o creștere de peste 100% față de aceeași lună din 2024.

Unde se construiește cel mai mult și de ce

Zona metropolitană Brașov atrage tot mai mult dezvoltatori, datorită cererii crescute pentru locuințe în proximitatea orașului și a prețurilor mai mici comparativ cu centrul. Cristian, Hărman și Sânpetru au devenit poluri de construcții, cu blocuri noi ridicate într-un ritm susținut. Un alt factor îl reprezintă infrastructura rutieră, care a făcut naveta mai ușoară pentru cei care lucrează în oraș.

De remarcat este și faptul că apartamentele noi sunt, în medie, mai mici decât anul trecut. Suprafața utilă medie a scăzut de la 194,4 metri pătrați în iunie 2024, la 97,2 metri pătrați în iunie 2025. Această reducere semnificativă sugerează că dezvoltatorii se concentrează pe unități mai compacte, care pot fi vândute mai repede și la prețuri mai accesibile.

Cum ar putea evolua prețurile în perioada următoare

Dacă ritmul actual al construcțiilor se menține, este posibil ca oferta de apartamente să depășească cererea pe anumite segmente de piață, ceea ce ar putea conduce la o temperare sau chiar la o scădere a prețurilor. Fenomenul ar putea fi mai vizibil în localitățile-satelit, unde se concentrează cea mai mare parte a noilor dezvoltări și unde concurența dintre proiecte este în creștere.

Pe termen scurt, însă, piața va rămâne influențată de costurile de construcție, de dobânzile bancare și de evoluția economică generală. Cu toate acestea, investitorii și cumpărătorii interesați de locuințe noi vor avea în următoarea perioadă o gamă mai largă de opțiuni și posibilitatea de a negocia prețuri mai bune.

