Prețuri noi la rovinietă 2025. Cât vei plăti pentru 1, 10, 30 sau 60 de zile și pentru un an

Schimbările legislative intră în vigoare începând de astăzi și aduc costuri mai mari pentru șoferii din România. Rovinieta, documentul obligatoriu pentru utilizarea drumurilor naționale, precum și taxele de pod peste Dunăre, au fost majorate printr-o nouă ordonanță adoptată de Guvern. Noile tarife au fost deja introduse în sistemele informatice, după ce, în noaptea trecută, emiterea rovinietelor a fost suspendată timp de o oră pentru actualizare.

Rovinieta devine mai scumpă pentru toate perioadele de valabilitate

Cele mai mari creșteri se resimt la rovinieta anuală pentru autoturisme, care ajunge acum la 50 de euro, față de 28 de euro cât era anterior. De asemenea, și șoferii de vehicule de transport marfă cu o masă sub 3,5 tone vor plăti mai mult, tariful anual crescând la 114 euro.

Tarifele pentru perioade mai scurte au fost și ele modificate:

pentru o zi, prețul crește de la 2,5 la 3,5 euro;

pentru 10 zile, șoferii vor plăti 6 euro, față de 3,3 euro;

pentru 30 de zile, tariful urcă la 9,5 euro, de la 5,3 euro;

pentru 60 de zile, costul se majorează la 15 euro, de la 8,4 euro.

Aceste ajustări marchează o dublare, în unele cazuri, a sumelor pe care șoferii trebuie să le achite pentru a circula legal pe drumurile naționale.

Taxele de pod peste Dunăre, mai mari și ele

Guvernul a actualizat și costurile aferente traversării podurilor peste Dunăre. Pentru șoferii care circulă între Fetești și Cernavodă, tariful pentru o singură trecere urcă de la 13 la 19 lei. În cazul podului Giurgeni–Vadu Oii, șoferii vor achita 16 lei pentru o trecere, în loc de 11 lei, cât era anterior.

Aceste creșteri se aplică tuturor autoturismelor și au ca scop, potrivit autorităților, alinierea tarifelor la costurile actuale de întreținere și modernizare a infrastructurii.

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei și a taxei de pod

Șoferii care aleg să circule fără rovinietă valabilă sau fără plata taxei de pod riscă sancțiuni mai aspre. Potrivit noilor reglementări, amenda pentru lipsa rovinietei crește considerabil: de la 275–550 lei în prezent, la 500–1.000 lei.

În ceea ce privește taxa de pod, sancțiunile se majorează și ele. Astfel, amenda minimă pentru neplata peajului va fi de 190 de lei (în loc de 130 de lei), iar cea maximă va ajunge la 380 de lei (în loc de 260 de lei). Valoarea acestora a fost calculată în funcție de tariful de trecere la podul de la Fetești, fiind echivalentă cu de zece ori tariful în cazul amenzii minime și de douăzeci de ori tariful în cazul amenzii maxime.

Impactul pentru șoferi

Creșterea generalizată a tarifelor pentru rovinietă și taxele de pod reprezintă o cheltuială suplimentară semnificativă pentru toți șoferii, în special pentru cei care folosesc frecvent infrastructura rutieră națională. Noile valori intră în vigoare imediat, ceea ce înseamnă că atât șoferii români, cât și cei străini care tranzitează țara trebuie să fie atenți la respectarea legislației pentru a evita sancțiunile.