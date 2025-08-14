Prețul cu care se vinde acum moneda de 100 de lei din 1994. Colecționari din toată țara o caută, plătesc mii de lei pe ea

Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
14 aug. 2025
de Vieriu Ionut

Moneda de 100 de lei din 1994 Sursă foto: OLX

În lumea vastă a numismaticii, unde fiecare detaliu contează, o monedă veche, aparent banală, poate ascunde o valoare surprinzătoare. Unul dintre cele mai recente exemple care a captat atenția colecționarilor din întreaga țară este o monedă de 100 de lei, emisă în anul 1994. Această piesă metalică, care a circulat cândva în România, a devenit acum o raritate intens căutată, iar prețul său de vânzare a atins sume considerabile, ajungând la mii de lei.

Caracteristicile unei piese de colecție

Moneda de 100 de lei din 1994 a devenit un obiect de interes datorită detaliilor sale distincte, care o transformă dintr-o simplă piesă monetară într-o bijuterie numismatică. O analiză atentă a monedei, așa cum se prezintă în imaginile atașate, dezvăluie un design specific, care o diferențiază de celelalte monede emise în aceeași perioadă.

Pe una dintre fețele sale, moneda poartă efigia lui Mihai Viteazul. Chipul voievodului este încadrat de inscripția „MIHAI VITEAZUL” în partea de sus, iar în partea de jos, de cuvântul „ROMANIA”. Această latură a monedei, cu portretul unei figuri istorice proeminente, adaugă o notă de autenticitate și valoare culturală.

Pe cealaltă față, designul este la fel de distinctiv. Aici, numărul „100” domină centrul monedei, urmat de inscripția „LEI” dedesubt. Sub această inscripție, este gravat anul de emisie, „1994”. Designul simplu, dar elegant, se completează cu o ramură de laur, care se întinde pe marginea monedei, adăugând un element clasic.

De ce plătesc colecționarii mii de lei?

Valoarea unei monede nu este determinată doar de metalul din care este făcută, ci de o serie de factori care o transformă într-o raritate. Starea de conservare, tirajul limitat, eventualele erori de batere și cererea de pe piață sunt elemente esențiale care contribuie la prețul final. În cazul monedei de 100 de lei din 1994, interesul crescut al colecționarilor a făcut ca prețul să crească exponențial, iar moneda este scoasă la vânzare pe OLX la prețul de 2.300 de lei.

Colecționarii din toată țara sunt dispuși să plătească mii de lei pentru a adăuga această monedă la colecțiile lor. Fiecare detaliu, de la claritatea gravurii până la starea de conservare, este crucial în determinarea prețului. O monedă impecabilă, fără urme de uzură, va avea o valoare mult mai mare decât una deteriorată. Pasiunea pentru numismatică este, în esență, o vânătoare de comori, iar această monedă de 100 de lei a devenit una dintre cele mai râvnite piese ale momentului.

O piesă de istorie recentă

Moneda de 100 de lei din 1994 este mai mult decât un simplu obiect metalic; ea reprezintă o bucată de istorie recentă a României. Anul 1994 a marcat o perioadă de tranziție economică și socială, iar această monedă este o mărturie a acelor vremuri. Faptul că o piesă de istorie poate fi găsită în locuințele românilor, transformată în obiect de colecție, subliniază valoarea pe care o pot avea obiectele aparent neînsemnate.

Pentru cei care au monede vechi în colecțiile personale sau, pur și simplu, le-au păstrat din nostalgie, verificarea pieselor din anul 1994 ar putea fi o surpriză plăcută. În contextul actual, o simplă monedă de 100 de lei cu chipul lui Mihai Viteazul poate valora mai mult decât o sumă considerabilă de bani, devenind astfel un mic tezaur personal.

