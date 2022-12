Sute de monede foarte vechi și valoroase, găsite pe câmp: tezaurul a ieșit la suprafață din brazda tractorului

Ce țară fascinantă mai este România noastră! Unii descoperă monede vechi, extrem de valoroase, pe câmpurile cultivate de oamenii locului.

Aproximativ 800 de denari romani au fost găsiți în Alba, pe un teren proaspăt arat, de doi căutători de comori, la Noşlac, lângă Ocna Mureş.

Descoperirea lor a ajuns să facă înconjurul ziarelor din toată țara, iar averea peste care au dat este cunoscută acum drept tezaurul de la Noşlac, cu trimitere directă, bineînțeles, la numele localității unde a avut loc marele eveniment și unde tezaurul a stat timp îndelungat, îngropat în pământ, să poată ieși la suprafață și să fie apreciat de întreg neamul românesc, așa cum se cuvine.

După ce vei afla pe larg cum s-a desfășurat firul evenimentelor, vei constata încă o dată în viață faptul că ceea ce trăim sau putem trăi în viața de zi cu zi depășește imaginația oricărui scenarist de film. Viața bate filmul, pe scurt, iar povestea tezaurului de la Noșlac face parte din categoria evenimentelor ce pot fi catalogate astfel, fără nicio urmă de îndoială.

„O plimbare cu intenţia de a ”arde calorii” după sarmalele de Crăciun (…) Cum suntem obsedaţi să detectăm mai ales prin arături, azi (marţi – n.r.) ne-am făcut ”tocuri imense” din noroi la cizme, aşa că am vrut să renunţăm repede.

Dar la marginea drumului, pe când să ne închidem detectoarele, ne aşteptau 729 denari romani, plus alte câteva zeci în ulcica care le-a fost aproape două mii de ani ”casă”.

Sunat arheolog, context distrus, mocirlă până în gât (porţiunea unde am găsit vasul cu monede era destul de dreaptă şi stătea umezeala la 10-20 centimetri), plus că descoperirea era practic în drum, la marginea parcelei, şi cum am prins pe mulţi în concediu, am decis să scoatem totul cu grijă la lumină urmăriţi de un arheolog, live, care era şi el în concediu”, potrivit celor postate pe un grup de Facebook de unul din cei doi detectorişti.