Presa de peste hotare scoate la tablă Dacia Bigster. Ce i-a impresionat pe jurnaliștii străini la mașina românească?
18 aug. 2025 | 11:04
de Iulia Kelt

Dacia Bigster uimește presa europeană / Foto: Y.Leclercq

Lansarea noului Dacia Bigster marchează o etapă crucială pentru brandul românesc, spune presa din Irlanda. Conducerea mizează, se pare, pe atragerea clienților din segmentul C, dar păstrând prețurile competitive.

Denis Le Vot, directorul executiv al Dacia din 2020, a confirmat că Bigster nu este doar o variantă mai mare a lui Duster, ci o propunere complet nouă pentru cumpărătorii de SUV-uri din segmentul C.

De altfel, jurnaliștii de la The Irish Times „au scos la tablă” Dacia Bigster, concluziile acestora fiind mai mult decât evidente, după cum menționam la începutul acestui material.

Bigster, primul pas al Dacia spre clienți mai exigenți

Această categorie reprezintă aproape un sfert din piața auto europeană și include modele populare precum Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan și Toyota RAV4.

„Nu vrem să venim cu un Duster mai mare, ci cu o mașină care să se adreseze celor trei milioane de europeni care în fiecare an își schimbă SUV-ul compact”, a explicat Le Vot, potrivit sursei citate.

Pentru a concura cu rivalii consacrați, Dacia a inclus dotări cerute de clienți, precum hayon electric și climatizare pe două zone.

Totuși, strategia mărcii rămâne aceea de a menține prețurile cu mult sub media segmentului. Dacă în 2019 un SUV compact se vindea cu aproximativ 29.000 de euro, în 2024 media a ajuns la 38.000 de euro, informează, de asemenea, The Irish Times.

Bigster va încerca să atragă cumpărătorii care nu sunt dispuși să plătească aceste sume, dar care își doresc în continuare un nivel decent de confort și tehnologie.

Primele comenzi și loialitatea clienților

Modelul Bigster a înregistrat deja 10.000 de comenzi înainte de a ajunge în showroom-uri. Interesant este că 84% dintre aceste comenzi provin de la clienți noi, care nu au mai deținut nici Dacia, nici Renault. Restul de 16% se împarte între actuali posesori de Dacia care doresc o mașină mai mare (10%) și foști clienți Renault (4%).

Le Vot subliniază că aceste rezultate arată o capacitate mare de a atrage cumpărători din afara grupului, fără a afecta în mod semnificativ vânzările Renault.

Mai mult, 85% dintre cei care aleg o Dacia revin ulterior la aceeași marcă sau rămân în cadrul grupului Renault, ceea ce confirmă un nivel ridicat de fidelitate.

Un aspect controversat rămâne însă siguranța. Dacia nu urmărește obținerea unui scor maxim la testele Euro NCAP, preferând să se concentreze pe siguranța pasivă și pe caracterul practic al mașinilor.

Funcții precum asistența la menținerea benzii nu vor fi prioritare, mai ales că mulți șoferi le dezactivează. „Pentru clienții noștri contează în primul rând raportul preț-calitate, apoi designul, iar pe locul trei simplitatea”, a explicat Le Vot.

Astfel, Bigster devine un pas strategic pentru Dacia, care își propune să cucerească un segment competitiv fără să își piardă identitatea de brand accesibil, pragmatic și orientat către nevoile reale ale clienților, concluzionează ei.

